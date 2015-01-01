26 авг 2026

Татарстанский нефтегазохимический форум-2026

Татарстанский нефтегазохимический форум-2026

26-28 августа в Казани на территории Kazan Expo состоится Татарстанский нефтегазохимический форум-2026.

ТНФ — площадка для обмена опытом и обсуждения инновационных решений в нефтегазохимической сфере. Место встречи бизнеса, где развиваются отношения, а профессионалы отрасли объединяются и делятся своими знаниями. Участники форума — ведущие отечественные и зарубежные нефтегазовые компании, производители и поставщики оборудования, технологические партнеры и отраслевые эксперты.

В рамках форума проходят семинары, лекции, ярмарка вакансий и Международная нефтегазохимическая выставка «Kazan Oil, Gas&Chemistry».

Ключевые темы форума:

  • Перспективы развития нефтегазовых компаний России в новых реалиях;
  • Технологический суверенитет и импортонезависимость нефтегазохимического комплекса;
  • Цифровая трансформация и IT-технологии в геологоразведке и управлении месторождениями;
  • Повышение энергоэффективности и экологической безопасности ТЭК;
  • Развитие малотоннажной химии и новые рынки сбыта в странах Азии и Ближнего Востока;
  • Управление персоналом и развитие кадрового потенциала отрасли.

В.О. 18+


Календарь

Все мероприятия