26-28 августа в Казани на территории Kazan Expo состоится Татарстанский нефтегазохимический форум-2026.
ТНФ — площадка для обмена опытом и обсуждения инновационных решений в нефтегазохимической сфере. Место встречи бизнеса, где развиваются отношения, а профессионалы отрасли объединяются и делятся своими знаниями. Участники форума — ведущие отечественные и зарубежные нефтегазовые компании, производители и поставщики оборудования, технологические партнеры и отраслевые эксперты.
В рамках форума проходят семинары, лекции, ярмарка вакансий и Международная нефтегазохимическая выставка «Kazan Oil, Gas&Chemistry».
Ключевые темы форума:
В.О. 18+
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.