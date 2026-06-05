Путин заявил, что ВСУ добились только шума и дыма, ударив по Угольной гавани

Президент России отметил, что украинские военные добились того, к чему стремились

Президент России Владимир Путин прокомментировал удары по Угольной гавани, отметив, что украинские военнослужащие добились желаемого результата, создав «определенный шум и дым» от возгорания угля. Об этом он заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

— Вот они (ВСУ, — прим. ред.) ударили по Угольной гавани здесь. Добились, видимо, того, к чему стремились, — определенного шума, дыма, когда возгорелся уголь, — сказал российский лидер.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.

Подробнее о ключевых высказываниях из доклада Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026 — в материале «Реального времени».

Никита Егоров