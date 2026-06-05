Переезд госкорпораций в регионы и уход мировой экономики от западоцентричности

Ключевые высказывания из доклада Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026

Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла, развитии платформенной экономики и сохранении поддержки бизнеса. Также президент высказался о роли БРИКС в мировой экономике, технологическом суверенитете и развитии российских регионов. Разбор ключевых высказываний президента России в докладе, в котором не нашлось места Украине, на ПМЭФ-2026 — читайте в материале «Реального времени».

«Мир уходит от западоцентричного порядка»

Начало выступления Владимир Путин посвятил мировой политической и экономической ситуации. Президент России считает, что мир вошел в эпоху турбулентности, которая должна завершиться сменой самой модели глобального развития.

По его словам, прежняя система строилась вокруг ограниченного числа западных финансовых, технологических и логистических центров, что позволяло некоторым странам Запада использовать их в качестве инструмента политического давления.

— Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, и чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично, — заявил президент.

Путин отметил, что все больший вклад в мировую экономику вносят государства Азии, Африки и Латинской Америки. Особую роль в этом играет объединение стран БРИКС. Президент заявил, что международная торговля постепенно переходит к прямым поставкам без посредников, а расчеты все чаще ведутся в национальных валютах. По его мнению, санкционная политика и заморозка российских резервов подорвали доверие к доллару и евро как к универсальным инструментам хранения активов.

Между тем страны БРИКС обеспечили около 49% прироста мирового ВВП за последние пять лет. Доля объединения в мировой экономике по паритету покупательной способности достигла примерно 40%, превысив показатели G7. Западным странам Путин предрек инфляционные проблемы. В доказательство он привел показатель госдолга в еврозоне, который в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. У России, кстати, 16,4% от ВВП.

— Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы, и мы ощущаем подъем, — сказал Путин.

скриншот прямой трансляции

При этом президент РФ не стал включать военную ситуацию вокруг Украины в свой доклад. Основные тезисы по этой теме российский лидер оставил на вторую часть заседания.

Суверенитет будущего будет определяться технологиями

В своем выступлении Путин выделил три ключевые технологии, которые будут определять новый этап мирового развития:

Искусственный интеллект.

Автономные системы.

Цифровые платформы.

Президент считает, что страны, которые не создадут собственные технологические решения, рискуют оказаться в зависимости от внешних игроков. Он напомнил, что дал поручение правительству подготовить стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

Россия должна вернуться к устойчивому росту экономики

Второй блок выступления Путин посвятил российской экономике. Главной задачей на ближайшее время президент назвал возвращение к устойчивым темпам экономического роста. Для этих целей необходимо запустить новый инвестиционный цикл с увеличением капитальных вложений.

— За 2021—2024 годы прирост инвестиций в Россию составил почти 38% в реальном выражении, а в прошлом году, конечно, было снижение, — добавил российский лидер.

Вместе с этим Владимир Путин сообщил, что инфляция в стране продолжает замедляться и по итогам текущего года показатель может приблизиться к 5,2%. А уровень безработицы в стране составляет около 2,2%, притом что реальные зарплаты за последние пять лет выросли более чем на 30%.

Дальнейший рост заработных плат в стране должен быть связан с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы, считает Путин. Особо он отметил важность стажировок для «только что окончивших вуз студентов», которых назвал мобильными. Для них скорректируют ученические договоры.

Регионы получат дополнительную поддержку

Большое внимание Путин в докладе уделил вопросу поддержки регионов. Своеобразную вступительную часть в этом вопросе президент начал с упоминания Татарстана. Республика заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поделив первенство с Москвой.

скриншот трансляции ПМЭФ

Путин похвалил Татарстан за эффективную работу над восстановлением и вовлечением в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Это важно для развития туризма, считает российский лидер.

— Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской, Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываем, что и другие регионы последуют их примеру, — заявил глава государства.

До 2030 года на инфраструктурные бюджетные кредиты субъектов РФ планируется направить еще 750 млрд рублей, всего на эту программу потрачено уже свыше триллиона рублей. Кроме того, продолжится списание и реструктуризация задолженности регионов. Здесь за два года списано уже почти 440 млрд рублей.

Поспособствовать развитию региональных экономик должен перенос штаб-квартир государственных компаний и корпораций из Москвы. Решение по этому вопросу уже принято, сообщил Путин, успокаивая при этом столичного мэра Сергея Собянина словами «столице это не повредит».

Донастройка налоговой системы

Больше всего аплодисментов в зале вызвали слова Путина о приостановке для бизнеса снижения порога выручки для уплаты НДС на «как можно больший срок». Президент улыбаясь подметил, что именно в этом месте своего доклада и ждал самой бурной реакции от присутствующих.

Президент поддержал предложение сохранить действующий порог выручки для УСН и поручил правительству совместно с Госдумой подготовить соответствующие поправки. Помимо этого, он предложил подумать над льготными формами налогообложения для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

— Собственная логистическая, производственная, технологическая и финансовая база, предсказуемая среда для бизнеса и развитие кадрового потенциала — это мощные конкурентные преимущества на глобальном рынке, залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве, хотят создавать и наращивать с нами взаимовыгодный альянс, вкладываться в Россию, в совместный бизнес и приглашают наши компании к сотрудничеству, — сказал в конце выступления Путин.

При этом президент добавил, что задача по обелению экономики должна быть решена.