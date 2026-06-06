Бизнес-обзор: скандальный Urban University банкротят, казанский продавец орехов задолжал ФНС 1,3 млрд рублей

На Камско-Устьинском гипсовом руднике Абдуллиных сменился директор

Фото: Реальное время

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО «ЭдЭкс» — юрлица скандального онлайн-университета Urban University, у казанской фирмы «Азия-Фуд», торгующей сухофруктами, налоговая проверка нашла долг в 1,3 млрд рублей, а на Камско-Устьинском гипсовом руднике семьи экс-главы Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина сменился директор. Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

ФНС пришла за обманувшим студентов Urban University...

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО «ЭдЭкс» — юрлица скандального онлайн-университета Urban University. Налоговая задолженность начала копиться в феврале — по данным системы «СПАРК-Интерфакс», она скакнула с 423,9 тыс. в ноябре 2025-го до 55,3 млн рублей. К началу мая сумма достигла требуемых ФНС 57,1 млн рублей.

Арбитражный суд Татарстана заявление принял, его обоснованность оценят уже в конце июня.

Жалобы на Urban University начали поступать в середине 2024 года. Студенты со всей России и не только утверждали, что университет с пропиской в Иннополисе обещал трудоустройство после завершения обучения, однако условия договоров менялись после их подписания. Многие граждане брали кредиты для оплаты обучения, но столкнулись с проблемами при попытке расторгнуть договор и вернуть свои деньги. «После заключения договора существенные условия у данной организации менялись, и когда наши потребители принимали решения его расторгнуть, университет перестал выходить на связь», — пояснила замглавы РПН Юлия Булатова.

В итоге было возбуждено уголовное дело, год назад в МВД Татарстана говорили, что ущерб может достигнуть 1 млрд рублей. К ответственности привлекают директора компании ООО «ЭдЭкс» Тимура Калимуллина и руководителя казанской фирмы «Айти решения» Максима Позднышева. Оба уже под стражей, однако арестовали их еще до возбуждения дела в Татарстане. В июне 2024 года этих фигурантов привлекли по делу о мошенничестве в Подмосковье.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Urban University потянул за собой и ФК «Сокол», который называли первым частным футбольным клубом Татарстана. После начала финансовых проблем команду неоднократно выставляли на продажу но все попытки оказались провальными. В итоге ФК в июле 2025-го помпезно провел прощальный матч — в черной форме, с кутьей и вблизи Арского кладбища.

Интересно, что за последние пять лет «ЭдЭкс» фиксировало доходы лишь однажды — по итогам 2023 года в размере 3,5 млн рублей.

...и казанской фирмой, торгующей сухофруктами, за долг в 1,3 млрд рублей

В Татарстане наклевывается еще одно громкое банкротство. Но связано оно не с громким именем, а суммой задолженности. Налоговая проверка выявила долг в 1,3 млрд рублей у некоего ООО «Азия-Фуд», в связи с чем фирма объявила о намерении подать на собственное банкротство.

Казанская компания зарегистрирована в январе 2017 года. В качестве основной деятельности указана оптовая торговля овощами и фруктами, но, судя по сайту, торгует она сухофруктами и орехами. Показатели у ООО «Азия-Фуд» внушительные: за 2025 год выручка составила 2,4 млрд рублей, прибыль — 28,9 млн рублей. Несмотря на это, у фирмы имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам. Директором значится Роман Цивилев, бенефициаром — Шодруз Кушоков.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сумма налоговой задолженности гораздо больше указанной — на 10 мая она составила 2,2 млрд рублей. В основном это налог на прибыль, НДС и пени.

На гипсовом руднике Абдуллиных сменился директор

В АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», которое входит в гипсовый бизнес экс-главы Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина, сменился гендиректор. Им стал глава юридической службы предприятия Булат Гарафиев. Сведения об этом появились 2 июня, но представили его на совете Камско-Устьинского района еще 28 мая.

Реальное время / realnoevremya.ru

Судя по отчеству, Булат Гарафиев является сыном предыдущего гендиректора предприятия и экс-главы района Зуфара Гарафиева. Тот возглавлял рудник с августа 2015 года.

Камско-Устьинский гипсовый рудник является известным и самым протяженным рудником гипсового камня в стране. По данным ресурса «СПАРК-Интерфакс», он принадлежит Ринату Абдуллину (31,98%), Талгату Абдуллину (25%) и сыну последнего Булату (6,98%). За прошлый год выручка компании составила 456,7 млн рублей, чистая прибыль — 106,2 млн рублей, чистые активы оценивались в 1,6 млрд рублей.