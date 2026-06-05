В Минфине Татарстана объяснили, как сформировать подушку финансовой безопасности

Под этим термином подразумеваются накопления, равные 3—6 вашим ежемесячным расходам, для решения непредвиденных финансовых проблем

Для обеспечения уверенности в завтрашнем дне и решения финансовых проблем экономисты рекомендуют иметь подушку финансовой безопасности. Под этим термином подразумеваются накопления, равные 3—6 вашим ежемесячным расходам, сообщили в Минфине Татарстана.

Чтобы успешно сформировать подушку финансовой безопасности, нужно определить комфортную сумму, которую вы ежемесячно сможете откладывать. Эти накопления следует класть на банковский депозит, чтобы накапливаемая сумма была застрахована и находилась в быстром доступе при необходимости.

Однако такие сбережения нельзя тратить на мелочи или крупные, но запланированные покупки.

Ранее сообщалось, как выбрать банковский вклад без ошибок.

Никита Егоров