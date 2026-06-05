«Мы достигли потолка»: рост сотрудничества с Китаем за счет наращивания поставок исчерпывает себя

За счет чего России расширять партнерство с Поднебесной

Фото: Максим Платонов

Рост торговли с Китаем за счет наращивания поставок исчерпывает себя — это касается даже такой популярной отрасли, как автомобилестроение, заявил сегодня на профильной сессии ПМЭФ замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев. По его словам, дальнейшее развитие отношений возможно только в случае перехода к технологической и промышленной кооперации. Регионы, в частности Татарстан, не собираются снижать темпы, тем более республика вошла в четверку наиболее активно сотрудничающих с Китаем субъектов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нефть в обмен на ширпотреб» осталась в прошлом

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем составил более $230 млрд. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов, открывая профильную сессию на Петербургском международном экономическом форуме. «Структура тоже меняется. Честно говоря, раньше [торговлю можно было описать как] нефть в обмен на ширпотреб», — сказал он и добавил: сейчас дела обстоят иначе.

Существенный прирост дал агропромышленный комплекс (АПК), растут поставки рыбы, масложировой и мясной продукции, заявил замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев. Развивается сотрудничество в сфере металлургии: наблюдается рост поставок продукции из меди, алюминия.

— Более того, [мы видим] инвестиции российских компаний в сферу цветной металлургии в Китае, создание там добавочной стоимости, новых переделов, — добавил Груздев.

При этом рост торговли за счет наращивания поставок начал исчерпывать себя. Это касается даже такой популярной отрасли, как автомобилестроение. «На мой взгляд, с точки зрения поставок мы достигли определенного потолка», — считает замминистра промышленности.

В результате все актуальнее становится кооперация, когда решения адаптируются под требования российского рынка и формируются новые производственные мощности. Этот тренд будет развиваться и в других секторах, говорит он. Долгосрочное партнерство будет возможно в случае перехода к технологической и промышленной кооперации.



Перспективы — в сфере услуг и зеленом сотрудничестве

Потенциал для роста председатель Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй видит в обрабатывающей промышленности. По его словам, необходимо увеличивать добавленную стоимость продукции обеих стран. Также перспективно инвестирование Поднебесной в российскую сферу услуг. «В Китае в этой области идет своя динамика, и необходимо перераспределять мощности за рубеж, выходить на российский рынок», — говорит он. В частности, он предложил развивать крупномасштабные культурные проекты.

— В настоящее время доля услуг в объеме китайско-российской торговли составляет примерно 10%. У нас есть возможность расширить их до 16%. Нужно подтянуть сферу торговли и услуг между Китаем и Россией, где есть огромный потенциал для роста, — подчеркнул он.

Генеральный директор инвестиционной компании «Синопетро» Жэнь Цзинь предложила развивать трек зеленого и низкоуглеродного сотрудничества. Кроме того, в нынешних условиях неопределенности она призвала «удерживать стабильные поставки в сфере энергетики и демонстрировать глубокую взаимодополняемость на рынке ресурсов».



Татарстан по примеру Китая развивает низковысотную экономику

Представителей российских регионов на сессии было лишь двое — это глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина и губернатор Амурской области Василий Орлов. Оба субъекта вошли в четверку наиболее активно ведущих бизнес с Китаем.

Реальное время / realnoevremya.ru

Татарстан стал единственным в топе европейским регионом России. Кроме Амурской области, в рейтинг наравне с ним вошли Приморский край и Еврейская автономная область. Как объяснил президент Фонда развития общественных связей «Петербургская политика» Михаил Виноградов, успех республики связан с активным технологическим развитием, в частности с работой с ИИ.

— Репутация региона, который ищет новые варианты [сотрудничества] с Китаем, не ограничивается только экспортом сырья и продовольствия, а смотрит на высокие технологии, — то, что позволило Татарстану сохраниться в топе-4, — сообщил Михаил Виноградов.

Чему именно сейчас учится Татарстан у восточных партнеров? По словам Талии Минуллиной, здесь по примеру Поднебесной принимают программу развития низковысотной экономики — коммерческой деятельности в воздушном пространстве 1—3 тыс. м. Сферы применения обширны: доставка посылок дронами, воздушное такси, инспекция линий передачи, доставка медгрузов и т. д.

— Татарстан, конечно, тот регион, с которым можно посотрудничать. В Китае я спрашиваю: «А были ли вы в Татарстане?» Если человек отвечает, что не был, я сразу ему говорю: «Как же так? Председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин посещал Казань, а вы, значит, нет? Срочно надо ехать!» Если мы не будем посещать регионы друг друга как туристы, деловые в том числе, это сотрудничество будет дальше очень сложно наращивать, — поделилась она.

