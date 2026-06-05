«Автодор» намерен с помощью ИИ отслеживать скорость и утомляемость водителей

Предупреждения будут направлять через мобильное приложение, СМС или звонки

Фото: Артем Дергунов

Госкомпания «Автодор» разрабатывает новую систему, использующую искусственный интеллект для выявления нарушителей скоростного режима и водителей, которые слишком долго находятся за рулем без перерыва. Предупреждения об этом намерены направлять через мобильное приложение, СМС или звонки, сообщила пресс-служба компании в интервью для ТАСС.

— Система ИИ будет отслеживать поведение водителей на дороге и определять тех, кто превышает скорость или долго не делает остановок для отдыха. После этого предусмотрено персональное информирование водителя, например с помощью сообщения в приложении, СМС или телефонного звонка, — уточнили в «Автодоре».

Кроме того, в компании отметили, что система будет работать на основе анализа закономерностей в движении.



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Никита Егоров