Путин: глобальная торговая система перестает быть западоцентричной

Президент России заявил, что экономика вошла в режим турбулентности из-за недальновидной политики европейских лидеров

Президент Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании ПМЭФ-2026 с темы международного сотрудничества стран. По его словам, турбулентность в отношениях возникла из-за агрессивной политики европейских политиков.

— Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Это недальновидная политика. Мир переживает крупнейшую за последнее время трансформацию. Происходит изменение парадигмы глобального развития, — заявил Путин.

Он отметил, что мир переходит к многополярному устройству. Вклад объединения стран БРИКС в мировую экономику стал выше, чем у «Большой семерки» (G7).

Путин считает, что международная торговля становится более эффективной. Поставки происходят без лишних посредников, открываются новые коридоры.

— Глобальная торговая система перестает быть западоцентричной, — отметил президент.

Зульфат Шафигуллин