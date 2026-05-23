В Лаишевском районе прошел фестиваль русского фольклора Каравон

19:13, 23.05.2026 32
  • Артем Дергунов
В селе Никольское Лаишевского района состоялся традиционный праздник русского фольклора Каравон, собравший более 170 творческих коллективов со всей России. Гостей встречали народные игры, мастер-классы по художественным промыслам, театрализованные представления и выступления сольных исполнителей. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, посетивший праздник, назвал Каравон символом уважения к истокам и примером межнационального согласия. Мероприятие ежегодно проводится с 1993 года, а с 2023 года имеет статус государственного праздника республики.

