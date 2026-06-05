Уровень госдолга РФ составляет 16,4% ВВП — Путин

Президент России озвучил данные по дефициту бюджета и уровню госдолга в сравнении со странами ЕС

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 озвучил размер госдолга России по сравнению с европейскими странами.

— Уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП. Хоть это плавающие данные, но не сопоставимые с цифрами в Европе. Госдолг Еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели у Греции, Италии, Франции, Бельгии, — заявил Путин.

При этом президент России также отметил, что дефицит бюджета в стране составляет 2,6%. Но по итогам года показатель может подрасти, но все равно будет меньше, чем у других промышленно развитых стран.

Такая ситуация может привести к резкому росту инфляции в Европе и снижению инвестиций в ее экономику.

Зульфат Шафигуллин