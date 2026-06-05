Порог выручки для малого бизнеса для уплаты НДС могут зафиксировать на три года

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки

Фото: Максим Платонов

Глава Минфина России Антон Силуанов считает, что дальнейшее снижение порога выручки для уплаты НДС может быть отложено и сохранено на текущем уровне на срок до трех лет. Об этом он сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки, необходимого для применения упрощенной системы налогообложения (УСН), отметив, что этот вопрос уже обсуждался с бизнесом и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

— Президент отметил, что желательно зафиксировать это на более длительный срок. <…> Я думаю, что как минимум на три года, — отметил Силуанов.

Подробнее о переезде госкорпораций в регионы, уходе мировой экономики от западоцентричности и другие ключевые высказывания Путина на ПМЭФ-2026, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров