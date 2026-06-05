КАМАЗ планирует допэмиссию почти на 12 млрд рублей

В рамках допэмиссии планируется выпустить еще 234 487 564 акции

Фото: Людмила Губаева

На годовом собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», которое состоится 26 июня, планируется рассмотреть вопрос о дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке в пользу Росимущества и Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Общая сумма эмитируемых акций составит 11,7 миллиарда рублей, пишет «Интерфакс», ссылаясь на материалы собрания.

Уставный капитал компании составляет 707 229 559 обыкновенных акций номиналом 50 рублей каждая. В рамках допэмиссии планируется выпустить еще 234 487 564 акции с тем же номиналом. Номинальная стоимость допэмиссии составит 11,7 миллиарда рублей, что будет составлять 24,9% от увеличенного уставного капитала.

Согласно документации к годовому собранию акционеров ПАО «КАМАЗ», совет директоров компании определит стоимость размещения акций не позднее даты их начала.

Ранее гендиректор компании Сергей Когогин назвал ситуацию на рынке грузовиков «совсем грустной».

Никита Егоров