Сокращение зернового клина и генетический прорыв: как аграрии Татарстана завершают год

Итоги 2025 года в сельском хозяйстве республики и планы на урожай в 2026-м

Фото: Евгений Федоров

Татарстан по итогам 2025 года остается в пятерке регионов-лидеров по производству продукции сельского хозяйства. Рост валового объема по итогам 2025 года составил около 7% и превысил 400 млрд рублей. В целом вместе с пищевой и перерабатывающей промышленностью объем валовой продукции АПК РТ составил более 775 млрд рублей. Республика сохраняет за собой первое место в стране по производству молока, второе — по сбору картофеля, а также входит в топ-10 регионов по производству другой сельхозпродукции.

Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос

«Несмотря на то, что год был непростой, собран хороший урожай — 4,6 млн тонн», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, подводя итоги года. Глава Минсельхозпрода республики рассказал, что средняя урожайность составила 38,7 центнера с гектара. Валовой сбор масличных культур превысил 1 млн тонн, сахарной свеклы — 2,6 млн тонн, картофеля — 960 тысяч тонн, других овощей — 250 тысяч тонн. Денежная выручка за счет роста производства и реализации составила около 256 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее.

Спрос на татарстанскую сельхозпродукцию растет и за рубежом. За последние пять лет экспорт аграрных товаров из РТ увеличился практически в 1,6 раза, к декабрю прошлого года он перешагнул за отметку в $410 млн. Татарстанские товары сегодня покупают 56 стран, в первую очередь речь идет об экспорте зерна, продукции из подсолнечника, масложировой и кондитерской продукции. Развиваются и поставки за рубеж продуктов халяль. Сегодня более 150 предприятий РТ имеют соответствующий сертификат.

«Несмотря на то, что год был непростой, собран хороший урожай — 4,6 млн тонн», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2025 году произошли существенные изменения в структуре посевных площадей. «К сожалению, цена на зерновые культуры в последнее время очень низкая, поэтому сельхозтоваропроизводители меняют структуру и делают ставку на высокомаржинальные культуры — кукурузу, подсолнечник, рапс, лен, сою. Зерновой клин уменьшился на 90 тыс. га в пользу масличных культур», — отметил Марат Зяббаров.

По производству зерна есть три района-лидера по валовому сбору. Это Буинский, Тетюшский и Арский районы. По урожайности зерновых культур лидерами стали Тетюшский, Кукморский и Аксубаевский районы.

Вместе с тем отмечается, что в Татарстане в этом году снизилось качество пшеницы. Пшеница III класса составляет около 10%, IV класса — 27%, зерно V класса, которое является непродовольственным и идет чаще всего на корм, — 60%. Напомним, в производстве муки высших сортов используется зерно только I и II класса, III и IV класс идет на продовольственные цели, а зерно V класса применяется в основном в кормовой промышленности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рекордная господдержка и лимит на льготные кредиты

Совокупный объем господдержки российского АПК по итогам 2025 года составил рекордные 665 млрд рублей по четырем ключевым госпрограммам. В 2026 году практически все меры господдержки будут сохранены, обещают в правительстве. Приоритетом, как и прежде, остается льготное кредитование аграрного бизнеса.

В 2025 году объем субсидий на льготные кредиты вырос с изначально предусмотренных 100 млрд до 250 млрд руб. На 2026 год в бюджете заложено 123 млрд руб. При этом сама ставка по льготным кредитам по-прежнему привязана к ключевой ставке Банка России.

Приоритетом, как и прежде, остается льготное кредитование аграрного бизнеса. предоставлено Динаром Саргузиным

Выгоду льготного кредитования признают и сами сельхозпроизводители, однако получить такие кредиты довольно сложно, сетуют они. Молодой фермер из села Авдеево Азнакаевского района Динар Саргузин, к примеру, уже пользовался этой возможностью, хотел повторить, но это ему не удалось:

— Мы знаем, что есть льготные кредиты для аграриев, но в прошлом году не удалось ими воспользоваться, и не только нам. Сейчас многие, кто хочет получить такой кредит, не могут это сделать, потому что очень быстро заканчиваются лимиты. Кто успевает, тот и получает. Заявки начинают принимать сразу после Нового года. А чтобы собрать все необходимые документы, требуется два, а то и три месяца. Успеть это сделать очень сложно.

Этот год молодому аграрию, который открыл свое хозяйство в 2021 году, в первую очередь запомнился хорошим урожаем. «На моей памяти это самый урожайный год. Пшеница вышла около 35 центнеров на гектар, ячмень — 40 центнеров на гектар. Погода оказалась благосклонной, дожди шли тогда, когда нужно. Кроме того, по программе лизинга нам удалось приобрести новую технику, сеялку и косилку под 9%. Это для нас оказалось довольно выгодным, если принимать во внимание, что потребительский кредит доходит до 30%», — признался фермер.

Единственное, что вызывает тревогу у Динара, это заметное подорожание ГСМ. Цена осенью выросла до 72 руб. за литр. Она стала неподъемной, и из-за этого многие хозяйства не смогли произвести осеннюю подготовку своих земель, рассказал Саргузин.

«На моей памяти это самый урожайный год. Пшеница вышла около 35 центнеров на гектар», — рассказал фермер. Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

«Трудно говорить о рентабельности»

Повышение цен, в том числе на ГСМ и удобрения, стало проблемой и для фермеров, отметил президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров. При этом стоимость сельхозпродукции понижается, посетовал он.

— Трудно говорить о рентабельности при таких условиях. Вот только недавно цены на молоко понизились еще на 2 рубля, говорят фермеры. А потом нас спрашивают, почему мы уменьшаем численность голов. Тут ответ очевиден, думаю. Ведь фермерам еще надо кормить и содержать скот, платить налоги, при этом поднимать зарплаты работникам. А откуда брать деньги на все это? Проблема низких закупочных цен остается актуальной и идет с нами в следующий год, — посетовал он.

По мнению Байтемирова, чтобы развивать сельское хозяйство комплексно, надо изменить подходы агропромышленной политики.

Повышение цен, в том числе на ГСМ и удобрения, стало проблемой и для фермеров, отметил Камияр Байтемиров. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Мы считаем, что необходим государственный заказ, чтобы производить продукции столько, сколько нужно. Фермеры прилагают много усилий, чтобы вырастить урожай. И государство в этом плане поддерживает. Но проблема сбыта остается очень острой. Мало того что цена низкая, да еще и продать его достаточно сложно. Непонятно, для кого мы выращиваем зерно. Эта проблема никак не может решиться, — добавил он.

Говоря о том, что изменилось в татарстанском АПК за этот год, он ответил так: «Мы стали старше, собрали хороший урожай, Татарстан остался в лидерах среди регионов России. Но наступает новый год, и душа просит изменений к лучшему, существенных. Мы на это надеемся».

«Нужна программа по развитию коневодства»

В 2025 году произведено около 2,5 млн тонн молока. Рост производства яиц составил 1,5% — до 1 млрд 631 млн штук. Производство скота и птицы на убой в живом весе достигло более 520 тысяч тонн. Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения производится выше нормы потребления по молоку на 61%, по мясу — на 18%, по яйцу — на 32%.

В 2025 году приблизилась к завершению разработка программы по развитию коневодства. К 2030 году планируется довести поголовье лошадей в Татарстане до 50 тысяч. Сегодня же в регионе насчитывается более 30 тысяч лошадей разных пород. Самое большое поголовье — в Сабинском районе: более 2,6 тыс., Буинском — свыше 1,6 тыс., и Балтасинском — около 1,6 тыс. голов.

предоставлено Фаридом Набиуллиным

О необходимости такой программы много раз говорил знаменитый коневод Татарстана Фарит Набиуллин, открывший в 2010 году центр по восстановлению татарской породы лошадей в Лениногорском районе, сейчас его поголовье выросло до более чем 340.

— Я еще на съезде сельских предпринимателей сказал раису Рустаму Минниханову о том, что очень нужно создать программу. Он меня поддержал. И сейчас могу сказать с радостью, что работа практически завершена, в соответствующих ведомствах вносят последние штрихи. Если программа будет одобрена в ближайшее время, если найдется финансирование, то можно приступать к реальным действиям. Это будет большим импульсом для развития коневодства. А еще очень нужно организовать съезд коневодов. На такой встрече вышли бы наружу все проблемы, и вместе мы смогли бы прийти к правильному решению, — считает он.

К самым значимым событиям 2025 года коневод отнес создание Федерации конного многоборья Татарстана, президентом которой он был избран. Сейчас активисты готовят документы для того, чтобы внести в госреестр по национальным видам спорта аударыш, борьбу на лошадях. Это позволит проводить всероссийские соревнования и рассчитывать на финансирование из федерального центра. Кроме того, спортсменам смогут присуждать звание мастера спорта. В этот же реестр ранее была внесена такая дисциплина, как конная стрельба из лука. На очереди поднятие монеты на скаку.

предоставлено Фаридом Набиуллиным

В 2025 году был проведен уже второй Всероссийский фестиваль «Татар аты». По мнению Фарита Набиуллина, именно лошади могут спасти татарскую деревню и поднять дух молодых людей:

— Мы сейчас смогли реализовать еще одну нашу мечту. Среди агроклассов, которые в этом году открылись по всей республике, есть и тот, который мы смогли на свои средства организовать вместе с сыном Саматом. Класс открылся в этом году во второй средней школе поселка Карабаш Бугульминского района, где учатся и мои внуки, и он полностью направлен на изучение коневодства. Теорию, полученную на уроках, ребята подкрепляют практикой у нас в хозяйстве, — поделился радостью именитый коневод.

Прорыв в генетике

В числе приоритетов госполитики на 2026 год Минсельхоз России называет молочное животноводство, селекцию и генетику, технологическое обновление, развитие виноградарства и повышение энергообеспеченности через обновление парка техники.

В части генетики Татарстан собирается сделать научный прорыв. В Казани создается агробиотехнопарк в области прикладной генетики в животноводстве. Проект предполагает создание четырех лабораторий и сопутствующей инфраструктуры. Это будет крупнейшая в России геномная лаборатория сельскохозяйственного назначения, рассчитанная на объем до 600 тысяч исследований в год, лаборатория селекционного контроля качества молока, исследовательские лаборатории ПЦР-анализа и капиллярного секвенирования. Там же разместятся образовательный кластер и инновационные мастерские для тестирования ИИ-технологий. Открытие запланировано на 2026 год.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В конце января 2026 года начнут работу мобильные пункты по сбору отходов животного происхождения. Проект станет первым подобным решением в России. В специальных пунктах будут принимать все виды ветеринарных отходов, включая погибших животных. Собранный материал будут направлять на переработку на завод компании, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга». Сейчас такие отходы в основном утилизируют с помощью биотермических ям, которые представляют экологическую и санитарную угрозу. При этом с 1 января 2030 года использование подобных объектов в России будет полностью запрещено, так что новый татарстанский проект будет актуален.