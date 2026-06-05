В Татарстане 2 тыс. школьников посетили уроки цифровой грамотности

Тематика уроков включала шесть направлений

Фото: Артем Дергунов

В прошедшем учебном году Министерство цифрового развития Республики Татарстан совместно с крупными IT-компаниями провело 38 занятий по цифровой грамотности в школах республики. Эти уроки, организованные в рамках всероссийских проектов «Урок цифры» и «Цифровой ликбез» при поддержке национального проекта «Экономика данных», охватили около 2 000 детей, сообщила пресс-служба ведомства.

Замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов отметил, что в министерстве получили положительные отзывы как от учащихся, так и от преподавателей.

— На занятиях ребята научились распознавать уловки мошенников, использовать нейросети в качестве полезных инструментов, безопасно общаться в мессенджерах и многому другому, — добавил он.

В рамках проекта «Урок цифры» прошло 13 открытых уроков, собравших около 150 слушателей каждый, что позволило привлечь более 1 500 подростков. Спикеры из ведущих российских IT-компаний делились реальными кейсами и рассказывали о перспективных профессиях будущего.

Тематика уроков включала такие направления, как «ИИ-агенты», «Видеоплатформа», «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность», «Кибербезопасность в космосе», «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное» и «Как кодить на квантах».

Проект «Цифровой ликбез» также проводился для отдельных групп по 25—30 человек в классах, что позволяло каждому ученику задавать вопросы и делиться личным опытом. В Татарстане организовали 25 таких интерактивных занятий и мастер-классов, которые посетили более 500 учащихся.

На этих уроках обсуждались реальные риски, с которыми дети могут столкнуться в интернете, в том числе темы «Цифровые подделки: как распознать дипфейки», «Как цифровые привычки меняют мир», «Безопасное бронирование жилья для путешествий», «Дропперство: что это и в чем опасность» и многое другое.

«Цифровой ликбез» — это всероссийский просветительский проект, который нацелен на повышение цифровой грамотности среди детей и взрослых. Его организаторы — Минцифры и Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» — предлагают обучающие мультфильмы и методические материалы для педагогов.

Никита Егоров