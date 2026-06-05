Россия и Украина провели обмен по формуле «185 на 185»

Отмечается, что посреднические гуманитарные усилия в ходе обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты, которые способствовали проведению процедуры обмена

Фото: Артем Дергунов

Сегодня состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

После возвращения российские военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии, где с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны России.

Отмечается, что посреднические гуманитарные усилия в ходе обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты, которые способствовали проведению процедуры обмена. Напомним, что в середине мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205», посредником также выступили ОАЭ.

Наталья Жирнова