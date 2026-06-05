Минюст России расширил реестр иноагентов
Лица распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти
Минюст России внес в реестр иноагентов журналиста Михаила Маглова*, экс-сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука*, журналиста Виталия Солдатских* и режиссера Татьяну Фролову*.
Все внесенные в перечень лица распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти, а еще участвовали в создании и распространяли материалы иноагентов, уточнили в министерстве.
Справка
* Признаны иноагентами в России.
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