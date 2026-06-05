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Минюст России расширил реестр иноагентов

18:59, 05.06.2026

Лица распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти

Минюст России расширил реестр иноагентов
Фото: Дарья Пинегина

Минюст России внес в реестр иноагентов журналиста Михаила Маглова*, экс-сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука*, журналиста Виталия Солдатских* и режиссера Татьяну Фролову*.

Все внесенные в перечень лица распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти, а еще участвовали в создании и распространяли материалы иноагентов, уточнили в министерстве.

Никита Егоров
Справка

* Признаны иноагентами в России.

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