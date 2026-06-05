Греф рассказал, куда можно вложить 1 млн рублей

Однако доходность депозита снижается

Фото: Динар Фатыхов

Сумму в размере 1 млн рублей можно положить на депозит в банке. Таким мнением на ПМЭФ поделился глава Сбербанка Герман Греф, чьи слова цитирует приводитРБК.

По словам Грефа, банковские вклады пока еще остаются достаточно доходным инструментом.

— Притом что ставки снижаются, — подчеркнул он.

Однако глава Сбера допустил, что по истечении определенного промежутка времени соотношение риска и доходности на банковских вкладах изменится.

Ранее сообщалось, как выбрать банковский вклад без ошибок, а также как сформировать подушку финансовой безопасности.

Никита Егоров