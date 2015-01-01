Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»

С 17 по 18 августа в Казани в МВЦ «Казань Экспо» пройдет Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».



В программе форума запланированы деловые сессии по 17 ключевым направлениям, охватывающим межгосударственный диалог, промышленность, образование, экономику, финансы, транспорт, туризм, культуру, взаимодействие деловых объединений, а также зону перекрёстных культур.

Центральным событием станет пленарное заседание форума. Помимо деловой части, гостей ждёт торжественный приём с блюдами национальной кухни, концерт мастеров искусств, турниры по древней китайской игре вэйци, теннису и гольфу, а также фестиваль китайского кино и кофе-брейк в формате китайской чайной церемонии.

Особое место в программе занимает международная выставка Russia-China Expo — масштабная экспозиция площадью 10 000 кв. м., посвящённая актуальным направлениям торгово-экономического сотрудничества между Россией и КНР.

Традиционно участниками Форума станут представители федеральных министерств, руководители правительств провинций Китайской Народной Республики, председатели российских и китайских компаний, главы субъектов Российской Федерации, а также представители деловых объединений и бизнес-кругов Российской Федерации и Китайской Народной Республики.



В.О. 18+