В Казани продают 60-летнее авто с пробегом 2,5 тыс. км

Автомобиль восстановлен до заводского состояния

В Казани выставили на продажу ЗАЗ-965 «Запорожец» 1966 года выпуска. Причем, согласно опубликованному на одном из сайтов объявлению, пробег у машины составил всего 2 523 км.

скриншот с Avito

Судя по фото и описанию, автомобиль восстановлен до заводского состояния. Под капотом «горбатого» установлен двигатель объемом 0,9 литра и мощностью 27 лошадиных сил. Кузов у машины голубого цвета, причем в таком же цветовом исполнении выполнены дверные карты и сиденья в салоне автомобиля.

скриншот с Avito

Стоимость раритетного транспорта — 595 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объем автокредитов вырос на 58% за год. По мнению экономиста, «в теории можно снизить ставку по кредитам».



Никита Егоров