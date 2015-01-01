С 17 по 19 июня в Казани пройдет Деловой форум Россия — АСЕАН. Об этом сообщается на сайте Росконгресса.
«Ведется подготовка саммита Россия — АСЕАН, который состоится в Казани с 17 по 19 июня 2026 года, на полях которого состоится масштабный деловой форум Россия — АСЕАН. В его работе ожидается участие лидеров Ассоциации, руководителей международных организаций, иностранных официальных лиц, глав крупнейших компаний, ведущих представителей делового, экспертного и медийного сообществ», — говорится в сообщении.
Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению саммита Россия — АСЕАН Антон Кобяков отметил, что в повестку форума планируется включить вопросы взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС — АСЕАН. «Его проведение станет стратегически важным шагом к созданию наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений, а также диверсификации форм и направлений сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии», — приводятся его слова в сообщении.
