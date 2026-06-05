СК проверяет ситуацию с аварийным общежитием на улице Односторонка Гривки в Казани

Дом находится в неудовлетворительном состоянии: в стенах образовались трещины, протекает кровля, регулярно происходят отключения электро— и теплоснабжения, в том числе в зимний период

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов аварийного общежития в Казани.

Поводом стало обращение многодетной матери, которое она оставила в комментариях на странице приемной СК во «ВКонтакте». Она рассказала, что жильцов общежития на улице Односторонка Гривки долго не расселяют. Дом построен в 1977 году и признан аварийным в 2021 году, но люди до сих пор не получили новое жилье или компенсации, хотя есть решение суда. Здание находится в плохом состоянии: в стенах трещины, протекает крыша, в доме часто отключают свет и отопление, в том числе зимой. Ранее об этой ситуации уже сообщали СМИ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татарстане по этому факту возбуждено уголовное дело. Глава СК поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования и о том, как защищают права жильцов. Контроль за исполнением поручения оставлен за центральным аппаратом СК.

Ранее стало известно, что исполком Казани планирует изъять 26 квартир в доме №48 по улице Односторонка Гривки. Этот многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, что стало основанием для изъятия как жилых помещений, так и земельного участка площадью 640 квадратных метров.

Наталья Жирнова