Сумма запрошенных потребительских кредитов в Казани упала с 13 до 4,9 млрд рублей

Город отличает высокий интерес к кредитам у молодежи

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году уровень одобрения кредитов по России составил всего 17%, при этом в 2024-м кредит одобряли каждому второму клиенту, следует из данных финансового маркетплейса «Сравни». В Казани показатель достиг 27% — это выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В целом сумма запрошенных потребительских кредитов в городе в 2024-м составила 13 млрд рублей, а в 2025-м она сократилась до 4,9 млрд (-62,3%). В то же время столица Татарстана оказалась ближе к концу списка по росту кредитного рейтинга. Подробнее — в материале «Реального времени».

Если в 2024 году сумма запрошенных потребительских кредитов в Казани составила 13 млрд рублей, то в 2025-м она сократилась до 4,9 млрд (-62,3%), такие данные озвучили сегодня на региональной пресс-конференции «Сравни.ру». Для сравнения, в целом по России снижение составило почти 27%: с 830,8 млрд рублей до 607,6 млрд. Средняя сумма кредита, который просили казанцы, снизилась менее существенно: с 909,1 тыс. до 820,2 тыс. рублей (-9,7%).

По данным «Сравни», уровень одобрения кредитов по России составил всего 17%, при этом в 2024-м кредит одобряли каждому второму клиенту компании. Казань оказалась в лидерах по этому показателю (27%), также в топ вошли Санкт-Петербург (26%), Нижний Новгород (25%), Москва и Екатеринбург (по 24%).

скриншот из презентации "Сравни"

Как подчеркнул руководитель кредитного рейтинга «Сравни» Игорь Корчагин, у столицы Татарстана есть и еще одна особенность: высокий интерес к кредитам у молодежи. В структуре заемщиков 36% приходится на клиентов до 30 лет — это больше общероссийского показателя.



Получив отказ в банке, люди идут за микрозаймом

— Вместе со снижением доступности банковского кредитования мы отмечаем, что в 2025 году возрос интерес к микрозаймам. Основной паттерн [таков]: получив отказ в банках, люди перетекают действительно на рынок микрофинансовых организаций. Средняя запрошенная сумма в целом по стране — от 22 тыс. рублей, а средний выданный займ — 10,5 тыс. рублей , — рассказал Корчагин.

Средняя сумма запрошенного займа в Казани выросла на 22% и достигла 22,3 тыс. рублей рублей, а выданного увеличилась на 26%, до 10,7 тыс. рублей.

скриншот из презентации "Сравни"

По данным «Сравни», столица Татарстана оказалась ближе к концу списка крупных городов по росту кредитного рейтинга: за прошлый год он увеличился на 38 пунктов. Лидерами стали Тюмень (+63 пункта) и Нижний Новгород (+56 пунктов).



Средняя стоимость полиса ОСАГО в Казани снизилась

В 2025 году средняя стоимость ОСАГО в Казани упала на 8%, до 7,2 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 7,9 тыс. рублей, сообщил директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин. Большее снижение было зафиксировано в Тюмени (-13%), Санкт-Петербурге (-10%), Москве и Нижнем Новгороде (по -9%). В целом по России средняя стоимость полиса в 2025 году составила 6,1 тыс. рублей (-6% к 2024-му).

Динамика оформления ОСАГО в стране положительная. В Казани рост составил 21%. Столица Татарстана уступила по этому показателю Москве (+38%), Санкт-Петербургу (+33%), Ростову-на-Дону (+30%), Тюмени (+29%). В целом по России прирост равен 24%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди популярных марок автомобилей в Казани оказались Lada, Kia, Hyundai. Средний возраст водителей — 42 года.

Что касается страхования имущества физлиц, то прирост в Казани составил +74%. Максимальный рост показали Ростов-на-Дону (+113%), Тюмень (+98%) и Москва (+88%).

