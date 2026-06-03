«Терпение и игра в защите»: УНИКС уступил ЦСКА первую игру финала с разгромным счетом

Встреча завершилась в пользу Москвы, но сегодняшняя игра — только начало серии

УНИКС начал финальную серию Единой лиги ВТБ с поражения от ЦСКА в минус 28 очков (63:91), хотя старт матча на чужом паркете складывался в пользу казанцев. Команда Велимира Перасовича быстро повела, но затем инициативу перехватили хозяева — во многом благодаря игре Мело Тримбла. Подробнее о том, что случилось с игрой УНИКСа и где необходимо сделать «работу над ошибками», — в материале «Реального времени».

Казалось, что короткий перерыв между сериями у УНИКСа сыграл команде на руку

— УНИКС заслужил место в финале, и эта серия будет именно такой, какой все ждут от встречи лучших: напряженной, физически сложной и беспощадной, — сказал перед матчем главный тренер «армейцев» Андреас Пистиолис.

Хозяин паркета — московский ЦСКА неудачно начал финальный матч, позволив сопернику уйти в быстрый отрыв. Уже в первые минуты казанская команда реализовала несколько дальних бросков (тогда были заброшены трехочковые Дмитрия Кулагина и Маркуса Бингэма), благодаря чему повела со счетом 0:8 и вынудила главного тренера ЦСКА взять тайм-аут.

Можно предположить, что такой результат для казанцев стал возможен благодаря короткому перерыву после победной полуфинальной серии против «Зенита» и в то же время длинной паузе ЦСКА после встреч с «Локомотивом». Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что игрокам и нельзя было восстанавливаться физически и, главное, психологически после предыдущих игр, потому что спортсмены не должны играть расслабленно. По его словам, он хочет, чтобы «команда добавила еще», а «восстанавливаться лучше к следующему матчу» финала.



— Тут палка о двух концах. УНИКС был в игровом ритме, потому что они играли семь матчей и у них было меньше времени на отдых. У нас ситуация была обратная: мы смогли закончить раньше и было больше времени на отдых, но где-то мы потеряли ритм. И у нас такое было в течение сезона, когда после каких-то больших пауз мы долго входили [в игру]. Сегодня, к счастью, получилось это сделать намного быстрее, и не было таких просадок, как это было до этого, — прокомментировал ситуацию защитник ЦСКА Иван Ухов.

Слова Ухова подтверждаются дальнейшим ходом игры, потому что хоть тайм-аут и не дал сразу должного результата, но все же четверть завершилась на равных — 23:23. При счете 18:21 в пользу гостей Перасович попросил у игроков «терпения и игры в защите», но наставления коуча не помогли. Казалось, силы стремительно начали покидать спортсменов после такого резкого рывка. Такое ощущение сохранилось и на протяжении всей оставшейся игры.

— За исключением первой четверти хозяева были гораздо сильнее и не оставили нам шансов, — заключил Перасович.

«Сегодня Мело сделал почин, и остальные заиграли более уверенно»

В этой встрече нельзя сказать об усталости как о единственном факторе поражения и сдачи позиций казанцев, ведь был еще как минимум один — Мело Тримбл. Защитник ЦСКА перед домашним матчем получил из рук легендарного хоккеиста Александра Овечкина и гендиректора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин награду MVP регулярного сезона-2025/26. Иногда в спорте такие награждения сбивают с боевого настроя и расслабляют, но не в этот раз.

По итогам первой половины матча защитник набрал 23 очка, находясь около 12 минут на паркете. Именно точные броски легионера легли в основу камбэка москвичей в первой четверти, а затем закрепили их преимущество во второй — половина игры завершилась со счетом 48:33 в пользу ЦСКА. При этом половину счета хозяев сделал именно Тримбл.

— У нас нет такого игрока, как Тримбл, который способен забивать очень сложные броски в ключевые моменты. Когда один игрок набирает 20 очков за 12 минут, другим становится гораздо легче. Сегодня Мело сделал почин, и остальные заиграли более уверенно, — объяснил Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции.

Легионер сделал не только это: за всю игру соперники сфолили только на одном Тримбле девять (!) раз. Под конец второго отрезка Мело реализовал 7 подряд штрафных бросков.

Руслан Абдулбасиров снова показал, что может быть результативным

Еще с начала игры УНИКСу пришлось начать играть осторожнее, так как личные фолы Маркуса Бингэма, Андрея Лопатина, Михаила Беленицкого, Дениса Захарова и Алексея Шведа приближались к критическим отметкам с риском на полный вылет из игры. Это сдерживало игру казанцев, а руководству клуба приходилось выходить из плана ротации.

Важно отметить, что такая активная смена часто дает сыграть игрокам, обычно сидевшим на скамейке. Центровой Руслан Абдулбасиров, которого Перасович не выпускал на паркет с игры в Санкт-Петербурге 17 мая, снова показал, что может быть результативным.

Он реализовал попытки двух— и трехочкового бросков, сделал голевую передачу и за 10 минут на паркете не заработал ни одного фола, что отличало его от сокомандников. Примечательно, что центровой по коэффициенту эффективности обогнал даже Джалена Рейнольдса (6 против 4), которому «армейцы» явно не давали сегодня раскрыться.

«В нападении порой скатывались в «геройский» баскетбол, когда каждый действовал сам за себя»

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий после матча отметил, что вся игра сложилась для команды тяжело. По его словам, казанский клуб уступил сопернику в агрессии, что отразилось как на борьбе за подборы, так и на общей динамике встречи. Удивительно, но даже профессионал в данках Маркус Бингэм в моменте не смог совершить свой базовый прием.

Несмотря на то что в начале игры у гостей паркета была надежда на броски из-за дуги, темп на которые задали Кулагин, Бингэм, Швед и Лопатин, расстрелял «трешками» своих соперников все же ЦСКА. По итогам матча московская команда показала хорошую точность, реализовав 16 из 32 попыток, что составило 50%. У УНИКСа этот показатель оказался заметно ниже: казанцы забили 12 из 40 дальних бросков, или 30%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Дали хозяевам выполнить много открытых бросков, «армейцы» забили 50% трехочковых. Позволили ЦСКА играть в свой баскетбол, а сами не реализовали легкие атаки. В нападении порой скатывались в «геройский» баскетбол, когда каждый действовал сам за себя, — заявил Беленицкий.

Во второй и третьей четвертях казанская команда суммарно набрала 22 очка — меньше, чем за первую десятиминутку, где записала в свой актив 23 балла: к середине третьей четверти преимущество ЦСКА превысило 20 очков. После рывка — 9:0 — счет стал 59:38, и хозяева фактически взяли игру под полный контроль. В оставшееся время они просто не позволяли УНИКСу сократить разницу и довели встречу до победы.

По мнению Беленицкого, недостаток результативных передач стал одной из ключевых проблем встречи.

Большая разница в счете не радует Андреаса Пистиолиса

— Сегодня мы не увидели ничего, что стало бы для нас неожиданностью. ЦСКА всегда проповедует примерно одинаковый баскетбол — с высокой энергией и атлетизмом, — заявил Велимир Перасович.

Теперь УНИКСу предстоит делать «работу над ошибками», на которую у команды есть два неполных дня. Главный тренер казанцев не поделился конкретными установками, которые даст перед вторым матчем, но заявил, что УНИКСу «нужно проанализировать матч и улучшить свою игру, чтобы составить конкуренцию ЦСКА в финальной серии».

При этом главный тренер дал микроскопическую надежду для болельщиков по поводу Дишона Пьера. Если ранее Перасович заявлял, что форвард уже не вернется в плей-офф из-за мышечной травмы, то после сегодняшней игры немного смягчил эту информацию: «Прогноз по возвращению в данный момент: скорее нет, чем да».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

ЦСКА сегодня сделал самую большую плюсовую разницу (+28) во встречах с командой из Казани. По данным Единой лиги ВТБ, в последний раз такое произошло в 2014 году, когда «армейцы» обыграли казанцев с разницей в 24 очка — 75:51. При этом такой результат напрягает Андреаса Пистиолиса:

— Теперь нам нужно забыть о том, что случилось. Счет серии всего лишь 1-0. Мы понимаем, что через два дня нас ждет совершенно другой матч, и большая разница в первой встрече может сыграть с нами злую шутку.

Следующая игра команд пройдет также в Москве, 4 июня. Команды играют до четырех побед в серии.

Статистика матча:

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 91:63 (23:23, 25:10, 23:12, 20:18).

УНИКС: Маркус Бингэм (15 + 7 подборов), Алексей Швед (11 + 7 передач)

ЦСКА: Мело Тримбл (26 + 5 передач), Антониус Кливленд (17), Иван Ухов (13)