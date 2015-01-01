Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2026»

С 8 по 10 июля в Казани пройдет Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА» — ключевое событие аграрной отрасли и единственная в России площадка, объединяющая экспозиции в павильоне, на открытых площадках и демонстрационных полях, а также конкурс «Краса Агроволги» с выбором лучших племенных коров Татарстана и Чемпионат по профессиональному вождению тракторов. Такой формат позволяет участникам и посетителям увидеть технологии и решения не только в статике, но и в реальной работе, а также оценить результаты выращивания свыше 200 сельскохозяйственных культур.

В 2026 году выставка соберёт свыше 400 компаний и более 15 000 специалистов агропромышленного комплекса. Тематика охватывает все ключевые направления: сельскохозяйственную технику, растениеводство и животноводство, цифровизацию АПК, переработку, хранение и упаковку продукции, а также строительство и инфраструктуру в сельском хозяйстве.

Деловая программа традиционно включает конференции, круглые столы и практические сессии, посвящённые актуальным вопросам развития АПК, инновациям и устойчивому развитию сельских территорий.

