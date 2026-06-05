Бюджет РФ может получить до 1 трлн рублей допдохода от ситуации в Ормузе, заявил Силуанов

В начале года цены на нефть были не слишком благоприятными для бюджета

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что из-за ситуации в Ормузском проливе страна может получить дополнительный доход в бюджет в размере до 1 трлн рублей. Его слова, сказанные на полях ПМЭФ, приводят «Вести».

Он отметил, что в начале года цены на нефть были не слишком благоприятными для бюджета, однако текущая конъюнктура изменилась. Однако этот рост цен, по его словам, скорее всего, временный. Тем не менее, если текущие цены на нефть сохранятся до конца года, это сможет значительно пополнить Фонд национального благосостояния.

— Если такая ценовая конъюнктура сохранится до конца года, бюджет может пополнить Фонд национального благосостояния на 1 трлн рублей, — сказал министр.

Ранее Силуанов сообщил о значительном росте реальных доходов россиян.

Никита Егоров