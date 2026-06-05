Центробанк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

Корректировки вступят в силу с 8 июня 2026 года

С 8 июня 2026 года Банк России изменит порядок расчета официального курса евро к рублю, который будет определяться на 15:30 мск в текущий рабочий день. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В настоящее время официальный курс валют публикуется на сайте Банка России обычно до 18:00 мск.

Согласно новому подходу, официальный курс евро к рублю будет рассчитываться на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США, установленного Европейским центральным банком в указанное время.

Расчет курса доллара США к рублю останется прежним и будет осуществляться на основе отчетности кредитных организаций о межбанковских валютных операциях на внебиржевом рынке.

Регулятор объяснил изменения необходимостью, учитывая низкие объемы торгов по валютной паре рубль/евро на внутреннем рынке, что делает ежедневный прямой расчет курса евро к рублю менее репрезентативным.

Ранее сообщалось, что доля рубля в экспортных операциях РФ достигла 65%.

Никита Егоров