Центробанк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю
Корректировки вступят в силу с 8 июня 2026 года
С 8 июня 2026 года Банк России изменит порядок расчета официального курса евро к рублю, который будет определяться на 15:30 мск в текущий рабочий день. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В настоящее время официальный курс валют публикуется на сайте Банка России обычно до 18:00 мск.
Согласно новому подходу, официальный курс евро к рублю будет рассчитываться на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США, установленного Европейским центральным банком в указанное время.
Расчет курса доллара США к рублю останется прежним и будет осуществляться на основе отчетности кредитных организаций о межбанковских валютных операциях на внебиржевом рынке.
Регулятор объяснил изменения необходимостью, учитывая низкие объемы торгов по валютной паре рубль/евро на внутреннем рынке, что делает ежедневный прямой расчет курса евро к рублю менее репрезентативным.
Ранее сообщалось, что доля рубля в экспортных операциях РФ достигла 65%.
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