Оправдает ли Квартальнов доверие боссов «Локомотива»? В Ярославле для тренера создадут все условия для победы

Специалист не сумел взять Кубок Гагарина с минским «Динамо» за три года работы. В Ярославле от Квартальнова ждут третьего подряд чемпионства

«Локомотив» на днях объявил, что главным тренером команды в следующем сезоне КХЛ после ухода Боба Хартли станет Дмитрий Квартальнов. Ранее 60-летний специалист работал в минском «Динамо», а еще раньше — в казанском «Ак Барсе». Сумеет ли Квартальнов принести ярославцам третий подряд Кубок Гагарина и не прогадали ли «железнодорожники» с кандидатурой тренера — в материале «Реального времени».

Квартальнов возвращается в хорошо знакомый ему клуб

То, о чем говорили еще минувшей зимой, стало наконец явью в первых числах июня. 60-летний Дмитрий Квартальнов станет рулевым «Локомотива» в следующем сезоне КХЛ. Тренера сватали в Ярославль еще в январе 2026 года, на фоне громкого конфликта с руководством минского «Динамо». Однако в высших кабинетах Беларуси разногласия сторон зимой пресекли и не стали рушить команду незадолго до плей-офф. Осенью минскому «Динамо» пророчили успех на пути к Кубку Гагарина. Минчане действительно котировались в роли одного из фаворитов плей-офф.

Однако уже во втором раунде «зубры» отлетели от «Ак Барса» всухую — 0:4. Квартальнов потерял контроль над командой уже после первых двух игр, а на четвертый матч «Динамо» должен был вообще выводить другой тренер, по прогнозам нескольких инсайдеров. В конце концов, Квартальнов все же завершил серию с «Ак Барсом». Но как, мы все прекрасно помним. Как ни крути, тот конфликт с руководством минчан не прошел бесследно для Квартальнова. Поэтому логично, что по истечении контракта с «Динамо» Дмитрий Вячеславович покинул белорусский клуб.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас в жизни самого побеждающего тренера в КХЛ (по количеству матчей) наступает следующая глава в карьере. Новое — это хорошо забытое старое. Дмитрий Квартальнов возвращается в «Локомотив» спустя семь лет. Специалист возглавлял «железнодорожников» с осени 2017-го по май 2019 года.

За этот период Квартальнов не доходил с «Локомотивом» дальше четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. В обоих сезонах ярославцы вылетали от СКА во втором раунде. Закономерно ли называть опыт работы Квартальнова в «Локомотиве» печальным? С одной стороны, конечно, да. Тренер не показал с командой никаких выдающихся результатов. С другой стороны, и СКА до внедрения в КХЛ потолка зарплат был коллективом уровня НХЛ. В те времена проиграть петербуржцам было не зазорно для любого клуба.

В целом за свою карьеру Квартальнов побывал наставником в «Северстали» (2009—2012), «Сибири» (2012—2014), ЦСКА (2014—2017), «Локомотиве» (2017—2019), «Ак Барсе» (2019—2022). С казанцами, кстати, тренер ошеломительного триумфа тоже не достиг.

Пригласив Квартальнова, «Локомотив» пошел по самому простому пути

Нынешний визит Дмитрия Квартальнова в «Локомотив» предельно логичен и понятен. Свободных сильных российских тренеров на рынке КХЛ практически нет, а назначать молодого перспективного специалиста, к примеру, из ВХЛ — шаг очень рискованный. Все-таки сейчас «железнодорожники» планируют замахнуться на историческое достижение. Три Кубка Гагарина подряд в КХЛ не брала ни одна команда.

взято с сайта ak-bars.ru

Естественно, под такие амбициозные задачи «Локомотиву» нужен опытный тренер с большим авторитетом. Ярославцы могли пригласить к себе специалиста из-за океана. Но приезд в Россию тренера из НХЛ или АХЛ, если это, конечно, не Боб Хартли, сравним с котом в мешке. Можно дать иностранцу «жирный» контракт, а потом прогореть. Пример «Шанхай Дрэгонс» и Жерара Галлана в прошлом сезоне КХЛ красноречив.

Квартальнов в своей тренерской карьере Кубок Гагарина еще не выигрывал. И это, пожалуй, главная несправедливость в нашем хоккее. Где бы ни работал Дмитрий Квартальнов, он всегда оставлял жирный след. Кропотливо взаимодействовал с молодежью и взращивал ее до уровня полноценных звезд КХЛ, творил сенсации в плей-офф с клубами-середняками («Сибирь»). Да и минское «Динамо» до приезда Квартальнова ни разу в истории не проходило первый раунд.

Для Квартальнова руководство «Локомотива» создаст комфортные условия для работы

Имидж 60-летнего специалиста и его регалии позволили ему получить работу на данный момент в сильнейшем клубе России. В Ярославле для Дмитрия Квартальнова уже сейчас создаются все необходимые условия для чемпионского сезона. «Локомотив» обхитрил регламент КХЛ и переподписал контракты на понижение с целым рядом ведущих хоккеистов. Игрокам компенсируют их прежнюю зарплату за счет чемпионского бонуса за победу в Кубке Гагарина.

Кроме того, в Ярославле на сегодняшний день функционирует сильнейшая академия. Молодежка «Локомотива» тоже стала чемпионом, взяв Кубок Харламова в МХЛ. Вероятно, несколько новых имен в составе «железнодорожников» мы увидим уже в ближайшем сезоне КХЛ благодаря эффективным навыкам Квартальнова.

На замену ушедшим легионерам — Байрону Фрэзу и Рихарду Панику — «Локомотив» этим летом приобретет достойные замены. С учетом переподписанных контрактов свободных денег у ярославцев сейчас в районе 200—250 млн рублей. Важно отметить, что остается в «Локомотиве» еще как минимум на один сезон Александр Радулов, у которого прекрасные отношения с Дмитрием Квартальновым еще со времен ЦСКА.

Что думают эксперты о приглашении Дмитрия Квартальнова в «Локомотив»?

В общем и целом обстановка в Ярославле для 60-летнего наставника если не идеальная, то очень близкая к ней. Правда, мнения экспертов по поводу перспектив Дмитрия Квартальнова в «Локомотиве» разнятся. Кто-то считает это назначение удачным для ярославцев, а кто-то, напротив, пропитан пессимистичными прогнозами на фоне решений руководства «железнодорожников».

— Опытный тренер. Удачные последние два сезона. Уже работал в «Локомотиве». Было много слухов, но не нужно серьезно к этому относиться. Выбрали Дмитрия Вячеславовича. Желаю ему только удачной работы. Откровенно говоря, думал, что клуб уговорит Хартли остаться. Он же каждый год заканчивает. Если учесть историю с расторжением контрактов, то «Локомотив» может серьезно усилиться. Думаю, там может получиться очень сильная команда. С таким регламентом третий Кубок Гагарина реален. У них сейчас будет много денег под потолком. Команда и без того сильная, а они смогут еще ее усилить, — сказал Леонид Вайсфельд в беседе с «Советским спортом».

— Может ли Квартальнов привести «Локомотив» к третьему подряд чемпионству в КХЛ? Честно скажу, мне не очень интересен этот вопрос и этот субъект, хотя бы потому, что он уже был в «Локомотиве», ЦСКА, «Ак Барсе» и минском «Динамо» — топовых клубах, где он ничего не достиг. Не знаю, сможет ли он достичь Кубка Гагарина в Ярославле, очень в этом сомневаюсь. Это его проблемы и проблемы руководителей, которые его пригласили, хотя он уже был в «Локомотиве» и ушел оттуда далеко не с хорошей репутацией, — цитирует «Матч ТВ» экс-наставника «Ак Барса» и сборной России Владимира Плющева.