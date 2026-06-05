ВТБ объяснил, зачем банку альянс с «Вайлдберрис»: все дело в счастье

Дмитрий Пьянов обозначил ключевое противоречие между классическими банками и маркетплейсами: банки — «торговцы деньгами», а маркетплейсы — «торговцы счастьем»

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов обозначил ключевое стратегическое противоречие между классическими банками и современными маркетплейсами. По его словам, конфликт заложен не в программах лояльности, а в самой сути бизнеса: маркетплейсы уже являются «торговцами счастьем», в то время как банки остаются лишь «торговцами деньгами».

«Если сравнивать классические банки с маркетплейсами, то маркетплейс находится ближе в иерархии торговли человеческим счастьем, чем банк. И все потенциальное противоречие, этот курс на столкновение, заложен не в программы лояльности, техники, скидки, а в глубинное противоречие: маркетплейсы — уже торговцы счастьем, а банки пока торговцы деньгами. А в деньгах счастья, как говорится, нет. Если посмотреть на стратегии классических банков, то понимаешь, что находящийся внутри человек четко распознает, что там есть крик отчаяния: мы тоже, как классические банки, хотим торговать счастьем, хотели бы сделать этот скачок», — пояснил Дмитрий Пьянов.

Пьянов также отметил, что успешные международные площадки стремятся к чувству собственности на транзакцию. Он подчеркнул, что разрешение регулятора маркетплейсам создавать собственные банки с лицензией неизбежно ведет к столкновению с классическими игроками. В этом контексте партнерство ВТБ с «Вайлдберрис» (RWB) рассматривается как тактический ход для использования ограниченного окна возможностей.

«Фактически через партнерство с RWB мы становимся неоклассическим банком», — сказал топ-менеджер.



