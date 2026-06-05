Товарооборот Татарстана и Казахстана вырос до $946 млн в 2025 году

Минниханов обсудил сотрудничество республик с Романом Скляром

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Администрации президента Республики Казахстан Романом Скляром на полях ПМЭФ-2026. Минниханов поздравил Скляра с назначением на должность, отметив его профессиональный опыт и вклад в государственную работу. Он также передал приветствие и добрые пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В ходе встречи было отмечено, что Татарстан продолжает активно развивать сотрудничество с Казахстаном. По словам Минниханова, товарооборот между сторонами по итогам 2025 года вырос на 25% и составил $946 млн, что отражает расширение присутствия татарстанских компаний на казахстанском рынке. Стороны обсудили реализацию действующих совместных проектов и подтвердили намерение продолжать развитие партнерства между Татарстаном и Казахстаном.

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в общем собрании членов Ассоциации инновационных регионов России, которое традиционно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.



Наталья Жирнова