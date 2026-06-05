На Нижнем Кабане обсудили его будущее с архитекторами и владельцами кофеен

Природный угол обещают сохранить, а музыку на фонтане включать на 40 минут

Фото: Динар Фатыхов

Этим летом на озере Нижний Кабан в Казани будут одновременно замедляться и строиться — на дискуссии у здания театра Тинчурина «От благоустройства к удобству: чего не хватает озеру Кабан сегодня» обсудили будущее главного казанского озера. Куратор Миша Хонг рассказал о планах на следующие месяцы, а глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов — про ожидающийся ремонт территории перед театром Тинчурина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Когда возьмутся за площадь перед театром Тинчурина

Поводом для беседы стало начало летнего сезона, и предполагалось, видимо, что участники и слушатели поделятся своими пожеланиями, а проектировщики проговорят особенности третьей очереди благоустройства. Но вопросы пришедших на встречу все равно коснулись и того, как третья очередь изменит жизнь в этой части озера, которая из наиболее тихой превратится в точку притяжения благодаря наличию театра, пивоварни Александровых и фабрики Крестовниковых, а теперь еще и запланированного на 2027 год фонтана.

Отметим любопытный состав участников. Помимо Альберта Салихова и Миши Хонга, это архитекторы — Ильяс Гильманов, руководитель казанского офиса бюро WOWHAUS, и Арина Петрова, руководитель департамента программ развития городской среды Института развития городов Татарстана. А также два предпринимателя, которые, как и Хонг (основатель кофейни Miñ, концептолог и бренд-бариста «Тюбетей»), связаны с кофейным бизнесом, — Ильдар Габидуллин, основатель проектов «Фильтр» и «Ист», а также марафонец Васил Рангулов, основатель кофейни run coffee.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Модератор встречи Сергей Магданов поинтересовался, в частности, чего Кабану не хватает.

— Завершения благоустройства, — ответил Салихов.

— Мне всегда не хватало закольцованности этого маршрута, чтобы по нему можно было бесконечно, циклично ходить, чтобы у него не было ни конца, ни начала, — отметил Гильманов, указав, что после окончания третьей части благоустройства в этом плане незакрытой станет часть у театра (которая, конечно, не просто площадь, а целая многоуровневая система).

О ее судьбе позже спросил местный пожилой житель Альберт, которому его тезка озвучил, что мостовое сооружение, идущее до Булака, находится в аварийном состоянии.

— Дай бог, благоустроим Кабан, возьмемся за него, — отметил глава районов.

Рангулову, как выяснилось, не хватает места, где оставить вещи, переодеться, выйти на тренировку, побежать. А Габидуллину — объекта, который рассказывал бы о сокровищах озера Кабан. После он добавил, что также ему недостает большего количества заведений нетатарской кухни, легких форматов и даже фудтраков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чай, медитация, цигун, стройка

Миша Хонг рассказал о своей концепции летнего сезона. Он назвал ее «Тынычлык көзгесе» — «Зеркало тишины»:

— Эта концепция пришла из наблюдения за последнее время, что жителям современного города, в частности мне, учитывая ритм города, тему успешного успеха, который в современном мире сейчас всех так или иначе касается, не хватает места для просто тишины, для перезагрузки, для наполнения ресурсов. И для меня в первую очередь озеро Кабан — это место силы.

Самые главные ценности концепции — созерцание и созидание, указал Хонг. Ее он разделил на три главы. Первая длится до середины июля. Она начинается с вечерней фотопрогулки: «Будем замечать детали, мимо которых мы обычно проходим. А в амфитеатре будет проходить музыкальный джем, это тоже своего рода медитации через созидание». Кроме того, Хонг запланировал чайные церемонии, просмотры дзен-фильмов, лекции об осознанности и цигун.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первой части, согласно идее Хонга, мы учимся замедляться. Вторая глава — «Созидание», она продлится до августа: мастер-классы, создание арт-объектов и мерча, камерные творческие выступления. После чего начнется «Сбор урожая» — Хонг озвучил желание провести кофейный фестиваль, а также фотовыставку «Б'Лики Кабана».

Отметим, что большинство этих событий будет проходить уже не у Тинчуринского театра, а у Камаловского.

Молодежь просит ничего не менять

Кабан существовал до того, как здесь случился город, его функции менялись, отметил Гильманов, добавив, что сейчас озеро ценно само по себе. Оно стало символом достатка, на что указывают и цены на жилье.

— Зачастую люди не видят кухни проекта, как это происходит и работает. Это много встреч, — рассказал Гильманов. — Приходишь к представителям бизнеса, они говорят: нам нужны парковки. Приходишь к жителям, они говорят: мы тут купались в 60-х, хотим сохранить атмосферу.

Мнения жителей отличались кардинально, отметила Арина Петрова. Причем молодежь, что удивительно, просит ничего не менять, а вот старшее поколение — чуть ли не стеклянные мосты. Проблемы вызвали и инженерные сети — то, как они устроены в той части, «это невозможные вещи», отметил Гильманов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всем угодить невозможно, считает Гильманов, имея в виду споры, которые породили работы по благоустройству.

Напомним, в ходе подготовки были вырублены некоторые деревья (их назвали аварийными, больными), а вдоль берега начало выстраиваться продолжение «эластичной ленты», порой перерастающей в большие площадки. Впервые рендеры благоустройства показали в феврале, после бурного обсуждения было объявлено, что в них были внесены изменения, но видели их лишь избранные.

К спорам — в мягкой форме — вернулись, когда микрофон взяли слушатели. Молодой человек по имени Станислав отметил, что на современном Кабане ему не хватает чего-то натурального, «уголка, которого не коснулось активное благоустройство».

— Это то место, которого будет не хватать, — указал на третью очередь Станислав и спросил у Гильманова: почему был выбран такой вариант благоустройства, похожий на остальные очереди, а не другой, более щадящий?

Модератор после этого отметил, что ход работ они обсуждать не планировали, а хотели сосредоточиться на летней программе. Тем не менее Гильманов ответил:

— Мы сохраняем природность этих территорий. Мы освободили часть территории от настилов, но они нам помогают не вредить берегу, пропустить много людей и при этом берег не разрушать, не мостить брусчатку. Природный угол вы не потеряете, он будет благоустроен, к нему будут подведены небольшие дорожки, там будет освещение, им смогут пользоваться люди. Для строительства же ни одно дерево не было срублено, вырубка проводилась по другой причине. Водных растений станет больше, они будут дополнительно высаживаться.

Другие жители попросили скамейки, навесы, даже крыши. С этим согласилась владелец лодочной станции Наталья Вохминцева, озвучив также запрос от туристов на высадку катамаранов на другом берегу, и, конечно, на работающий после десяти вечера туалет.

«Реальное время» озвучило желание развития соседних улиц — ведь теперь на фоне Марджани улица Тукая с убитым бетоном выглядит как бедный родственник. На озеро как будто стремятся привести еще больше людей, новый аттрактор, музыкальный фонтан, должен появиться в 2027 году:

— Вас смущает сам фонтан или музыкальная часть? Я думаю, что те, кто делает фонтан, согласуют это с театром Камала, — ответил Салихов.

А Петрова добавила, что само фонтанное шоу будет длиться 30—40 минут. К сожалению, кто пролоббировал возведение грандиозного сооружения, выяснить не удалось.

— Люди живут на Баумана и не жалуются, наоборот, им нравится, — отметил, кстати, в ходе дискуссии Салихов, указав, что и на Кабане сейчас продаются очень дорогие квартиры. — Что касается транспорта, автомобилей, с учетом того, что Марджани станет односторонней дорогой, со снижением скорости, я думаю, наоборот, будет безопаснее, комфортнее в этом плане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нам с вами, наверное, стоило какую-то еще презентацию сделать, показать какие-то еще планы изменения, потому что наверняка даже не все знают... — заметил Магданов.

К сожалению, большой экран, украшавший дискуссию, использовали только для презентации программы Миши Хонга. Обновленные рендеры набережной так и остались в ноутбуках разработчиков.