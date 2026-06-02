Батраков в ПСЖ, битва УНИКСа и ЦСКА в финале, сенсации «Ролан Гаррос»: третий выпуск программы «На пределе»

Главный талант «Локомотива» едет во Францию, развязка сезона в Единой лиге ВТБ, самый непрогнозируемый грунтовый турнир в истории тенниса

Доедет ли до ПСЖ главный талант российского футбола последних лет — Алексей Батраков? Почему «Ролан Гаррос» 2025 года — самый сенсационный в истории турнира. Сегодня УНИКС и ЦСКА проведут первый матч финальной серии, у кого из команд больше шансов поднять над головой трофей? Об этом мы рассказали подробно в третьем выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Если не случится форс-мажор, Батраков доедет до ПСЖ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, судя по всему, перейдет в ПСЖ этим летом. По данным нескольких источников, сумма трансфера составит около 25 млн евро. Говорят, что сделка завершена примерно на 95% и помешать ей может только какой-то форс-мажор. Потрясающее известие, потому что очень не хотелось, чтобы Алексей пересидел в нашем чемпионате.

ПСЖ — это определенно шаг вперед. Потому что, даже если Батраков не рассматривается как кандидат в стартовый состав, сам факт, что он будет заниматься в одной группе с такими мастерами, как Витинья или Жуан Невеш, уже вызывает неимоверную радость.

И почему многие эксперты считают, что у Батракова не так много шансов попасть в основной состав? Из конкурентов у него Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Сенни Майолю, Уоррен Заир-Эмери. Ну кого из них Батраков прям на голову ниже по уровню? Абсолютно адекватная конкуренция.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За «Локомотив» без Батракова в следующем сезоне, конечно, боязно. С другой стороны, полузащитник объективно перерос уровень РПЛ. Хотя вот тоже, если так задуматься, — ведь в сильнейшем клубе Европы, в ПСЖ, в основном составе играют сразу два футболиста с опытом выступления в России — Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия. А сейчас к ним добавится еще и Алексей Батраков. А ведь многие говорят, мол, слабый у нас чемпионат, зачем за ним следить. А РПЛ между тем каких талантов взращивает!

В общем и целом, Алексею Батракову хочется пожелать только удачи в ПСЖ. Дай Бог, чтобы сделка между французским грандом и «Локомотивом» завершилась официально в ближайшее время. Смущает, конечно, что всего 25 млн евро получат «Железнодорожники».

Ведь уже через год, если Батраков закрепится в основном составе ПСЖ, он будет стоить как минимум раза в три дороже. Но тут уж какая прописана была сумма выкупа в контракте с «Локомотивом», такую французы заплатили. Ну а «железнодорожникам» сейчас остается только мучаться вопросом Настасьи Петровны Коробочки из «Мертвых душ» Гоголя: «А не продешевили ли мы, когда прописывали сумму отступных?..»

Кульминация сезона в Единой лиге ВТБ!

В российском баскетболе развязка сезона дарит неожиданные сюжеты. Немногие прогнозировали попадание УНИКСа в финал Единой лиги ВТБ. Потому что на команду Велимира Перасовича по ходу плей-офф сваливались и бесконечные травмы ведущих игроков, и лидеры в лице Рейнольдса, Бингэма, Шведа как-то блекло смотрелись в первых матчах против «Зенита».

Но по итогу получилось, что УНИКС бьют, а они только крепчают. Сумасшедший камбэк с 1-3 в серии и закономерный выход в финал. Самое главное, чтобы против ЦСКА у УНИКСа сохранился зверский аппетит побеждать вопреки всем проблемам. Потому что характер, нацеленность на результат — это именно то, что принесло плоды в серии с «Зенитом».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Причем руководство петербуржцев настолько разозлил вылет от УНИКСа в полуфинале, что легким движением руки Деяну Радоньичу было указано на дверь с табличкой «уволен», прямо перед серией за третье место с «Локомотивом-Кубань». Четыре тренера за этот сезон сменил «Зенит»... Действительно, один из самых тяжелых сезонов для «сине-бело-голубых» за все время пребывания в Единой лиге ВТБ.

В условиях таких непростых обстоятельств, в которых оказался УНИКС по ходу сезона, выход в финал — более чем достойный результат. «Армейцы» — очевидный фаворит в решающей серии. И дело даже не в том, что у ЦСКА сильнее состав, больше бюджет. Тут истина кроется больше в стабильности организации.

Руководство ЦСКА в последние сезоны идет с четкой и понятной стратегией. Продлевает костяк лидеров с огромным кубковым и чемпионским опытом. И если проводит трансферную селекцию, то точечно, покупая недостающие винтики в большой механизм. Андрей Ватутин в очередной раз показывает, почему именно он является сильнейшим функционером в Единой лиге ВТБ. Прагматично, но при этом расчетливо и верно он ведет клуб к третьему подряд чемпионству за последние три года.

Сегодня «армейцы» проведут свой первый матч серии в финале против УНИКСа. Игра состоится в Москве и начнется в 19:30. Свою первую встречу в полуфинале против «Локомотива-Кубань» баскетболисты ЦСКА проиграли. Наступит ли столичный коллектив на те же грабли сегодня?

Самый неожиданный «Ролан Гаррос» за все время

Мы наблюдаем за самым сенсационным «Ролан Гаррос» в истории. И даже сложно предсказать, кто по итогу возьмет Большой шлем в этом году, потому что после всех результатов во главе, конечно, с конфузом Янника Синнера во втором раунде удивляться нечему.

Наибольшие шансы, по мнению букмекеров, на победу в «Ролан Гаррос» у немецкого теннисиста Александра Зверева. Но почему-то кажется, что немец с русскими корнями снова сломается ментально к полуфиналу-финалу и вновь остановится в шаге или двух от трофея.

У женщин в сетке тоже все весьма любопытно. Вылетели Рыбакина, Гауфф, Мухова. Стабильна только Арина Соболенко. Впрочем, хороший шанс появился на титулу российских спортсменок в отсутствии многих фаворитов. Диана Шнайдер вчера закрыла в трех сетах американскую теннисистку Мэдисон Киз.

Мирра Андреева два года назад выходила в полуфинал «Ролан Гаррос». В этом сезоне она повторила успех на крупнейшем грунтовом турнире. Буквально только что она в двух сетах уверенно переиграла лучшую румынскую теннисистку Сорану Кырстю. Мирре помешать одолеть любую соперницу в туре может только она сама. В силу возраста Андреева поддается периодически эмоциям, но технический арсенал у нее великолепный. Что она и показывает на этом «Ролан Гаррос».

Обидно немного за Андрея Рублева, который вчера вылетел в пятисетовом матче от Якуба Меньшика. Но там как будто Рублев сам упустил то преимущество, которое наращивал по ходу третьего и четвертого сета, отыгравшись с 0:2. Андрея все время котируют как темную лошадку на турниры Большого шлема, но выйти за пределы этой тени у него так и не получается.