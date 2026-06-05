Путин похвалил Татарстан за эффективную работу над восстановлением ОКН
Президент России рассчитывает, что и другие регионы последуют примеру
Президент России Владимир Путин похвалил Татарстан за эффективную работу над восстановлением и вовлечением в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Его слова прозвучали во время пленарного заседания ПМЭФ.
— Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской, Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываем, что и другие регионы последуют их примеру, — заявил глава государства.
Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко также отметил Татарстан как лидера среди регионов, ведущих эффективную работу с ОКН.
Напомним, что Татарстан первым внедрит полную цифровую интеграцию данных об объектах наследия.
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