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Путин похвалил Татарстан за эффективную работу над восстановлением ОКН

17:52, 05.06.2026

Президент России рассчитывает, что и другие регионы последуют примеру

Президент России Владимир Путин похвалил Татарстан за эффективную работу над восстановлением и вовлечением в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Его слова прозвучали во время пленарного заседания ПМЭФ.

— Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской, Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываем, что и другие регионы последуют их примеру, — заявил глава государства.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко также отметил Татарстан как лидера среди регионов, ведущих эффективную работу с ОКН.

Напомним, что Татарстан первым внедрит полную цифровую интеграцию данных об объектах наследия.

Никита Егоров

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