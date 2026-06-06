В «Кул-Шарифе» рассказали об исламе через марки

Продолжается программа «Казань — культурная столица исламского мира»

Марки с Соломоновых островов подробно рассказывают о паломничестве. Фото: Радиф Кашапов

В Казани, которая в этом году стала культурной столицей исламского мира, предложили взглянуть, как столпы веры, важные даты отражены в марках. В течение месяца работники музея исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль» вместе с казанским филателистом Альбертом Кадыровым прямо на глазах у посетителей перебирали варианты экспозиции, в результате чего появилась выставка «Палитра ислама на почтовых марках». Подробнее о ней — в материале «Реального времени».

«Здесь кипела работа прямо при посетителях»

Выставка открылась в музее исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль», который находится на цокольном этаже мечети «Кул-Шариф».

— К сожалению, я думаю, многие из нас уже перестали писать письма, а письмо получают разве что из ГИБДД, — полушутя заявил на открытии выставки руководитель отдела просвещения ДУМ РТ Ленар хазрат Хамматов.

Он посоветовал посетителям изучить свои архивы, «потому что все, что сегодня считается нормой, через несколько лет станет историей». И детям уже будет непросто объяснить, для чего нужны были эти кусочки бумаги.

— Не раз к нам Альберт [Кадыров, филателист и организатор выставки] приходил с заветным чемоданчиком, мы перебирали марки, думали, какие темы, какие разделы будут, — рассказал директор музея Ильнур Низамиев. — Потом решили, что так не пойдет, нужно увидеть все, все разложить. Еще в течение месяца, наверное, здесь кипела работа прямо при посетителях. Мы собирали выставку, разделы, смыслы. На примере этой экспозиции, где каждый экспонат — миниатюрное произведение искусства, мы можем говорить на самые разные темы.

Сам Альберт Кадыров вспомнил, что на рубеже веков, будучи студентом, часто писал письма домой. После этого обнаружил, что у него с того времени осталось немало письменного наследия, в том числе весточки от зарубежных знакомых — со своими марками.

Старейшие марки — под номером 8. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Все началось с послания

Кадыров незаметно начал экскурсию, рассказав о слове «Рисаля» — то есть «письмо, послание». Отсюда, кстати, и слово «посланник». То есть, указал Кадыров, в свое время на Землю было отправлено послание. И то, как оно было воспринято арабами и другими народами, можно увидеть на этой компактной выставке.

Среди тем, которые на ней освещаются, — письменность, дипломатические отношения (России и Омана, Индонезии и Боснии, Турции и Пакистана), книгопечатание, 1400-летие ниспослания Корана, хиджра (переселение пророка Мухаммеда), знаменитости (в том числе, например, мореплаватели), хадж. Отдельным блоком идут татарские ученые, марки, посвященные другим городам, которые были названы культурными столицами исламского мира (Мекке и Медине, Иерусалиму и Алеппо, Бухаре, Дохе и Шуше), а также нумизматика, почта и банкинг.

Учитывая, что первые марки, в принципе, появились в 1840-х годах, а из коллекции Кадырова старейшая датируется 1867 годом, можно сказать, что здесь представлена вся история филателистики за три века.

В 1867 году было выпущено две почтовые марки с изображением полумесяца в Османской империи. Приметить их сходу нелегко, как и, например, три марки с изображением мечети Султанахмет в Стамбуле (их тоже издали в империи).

Марки могут рассказать о многом в истории ислама. Вот, к примеру, Персидский залив в различные эпохи. Или связь Омана и России. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

От Мальдив до Узбекистана

Перечислим и другие некоторые экспонаты, которые демонстрируют и распространение ислама по миру, и его давнюю культуру иллюстрирования его столпов и истории.

Это, например, марки с серебряными дирхемами династии Омейядов. Блок, посвященный 848-летию принятия ислама на Мальдивах. Мечеть Гази Хусрев-бея в Сараево (почта Боснии и Герцеговины 2021 года). Ханская мечеть в Бахчисарае. Советская марка в память о 50-летии со дня смерти Каюма Насыри. Два блока, показывающих обряды хаджа, с Соломоновых островов. Юбилейные марки, посвященные 1400-летию, из Брунея, Мальдив, Гайаны, Мавритании и других стран. Марки о хиджре, на которых изображена только первая буква этого слова. Письма пророка Мухаммада византийскому императору Ираклию I и правителю Александрии Мукаукису (Иран). Множество видов Каабы.

Выставку представил коллекционер Альберт Кадыров. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Всего — около 200 предметов. Помимо марок, здесь есть конверты и османский письмовник XVIII века, календарь с мусульманскими праздниками за 1979 год, Коран для незрячих, напечатанный точечно-рельефным шрифтом в Казани, и факсимиле рукописи Ахмада ибн Фадлана «Рисале».

Последний экспонат, конечно, не случаен, ведь история принятия ислама на территории, где находится современный Татарстан, также началась с переписки — между волжскими булгарами и Багдадским халифатом, который направил сюда посольство (посланников!), секретарем которого был Ибн Фадлан.

Выставка продлится до 24 сентября. Альберт Кадыров снабдил некоторые из витрин видео с объяснениями, так что даже неофит может узнать много интересного о мире, который роднит сферу почты с искусством восточной миниатюры, ведь марка — это миниатюра и есть.