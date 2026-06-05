Артем Батрак: «Галимов знает, что ждут от него в «Ак Барсе»

Комментатор «Матч ТВ» о дальнейших перспективах нападающего в казанском клубе

Фото: Динар Фатыхов

Известный российский хоккейный комментатор Артем Батрак в интервью «Реальному времени» поделился мнением о дальнейших перспективах Артема Галимова в «Ак Барсе».

По данным нашего издания, 26-летний нападающий близок к тому, чтобы подписать новый долгосрочный контракт с казанским клубом.

— В «Ак Барсе» Артем на своем месте. Он знает, что от него ждут. Все вокруг знают, что ждать от него. И я думаю, в Казани у него есть все условия для прогресса. Артем может стать лучше, осознаннее, сильнее. Поэтому решение остаться в КХЛ, в Казани, для Артема Галимова — абсолютно верное, — сказал Батрак.

В плей-офф КХЛ минувшего сезона Галимов дошел до финала Кубка Гагарина вместе с «Ак Барсом» и стал лучшим снайпером команды с 8 шайбами.



Евгений Романов