Международная выставка беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026»

С 8 по 10 июня в Казани пройдет Международная выставка беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026».



Беспилотные авиационные системы переходят из стадии точечных пилотов в устойчивую часть экономики. «Дрон Экспо 2026» — практическая площадка для тех, кто внедряет БПЛА в агро, энергетику, промышленность, логистику, безопасность и городскую инфраструктуру: от интеграции и аналитики данных до стандартов эксплуатации и сервиса.



Российский рынок БПЛА демонстрирует ускорение: гражданское производство и внедрение растут вслед за спросом со стороны бизнеса и государства, на повестке — локализация компонентов, обучение кадров и обновление норм регулирования. Выставка объединяет разработчиков, производителей, интеграторов и заказчиков, чтобы показывать зрелые решения, обсуждать регуляторику и запускать кооперации «под задачу».



Выставка «Дрон Экспо 2025» объединит 200 ведущих компаний из разных стран, чтобы продемонстрировать последние достижения в области беспилотных авиационных систем и их комплектующих.

Основные направления и тематические секции:



Беспилотные авиационные системы;

Системы управления и навигации;

Источники питания и двигатели;

Системы запуска и возврата;

Подвесные модули;

Системы связи и передачи данных;

Электроника и оборудование;

Средства производства.

Аудитория: производители и интеграторы БПЛА, корпоративные заказчики (агро, ТЭК, стройка, транспорт, ЖКХ, безопасный город), разработчики ПО и ИИ, сервисные компании, университеты и центры компетенций.



Также важной частью выставки станет деловая программа. В 2025 году в её рамках было проведено более 30 сессий и дискуссионных панелей.

В.О. 18+