Путин про встречу с Зеленским: «Пока не вижу смысла»

Его слова прозвучали на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским. Об этом глава государства сказал, выступая на полях ПМЭФ.

— Пока не вижу смысла, — сказал Путин, говоря о возможности встречи с Зеленским.

Он добавил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков еще 4 июня показал ему открытое письмо Владимира Зеленского, но прочитать сообщение он не успел.

— У нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана. Честно говоря, я не успел посмотреть, — объяснил Путин.

Глава государства отметил, что на следующее утро Песков снова ему «бумажку подсунул» от Зеленского.

— Я ее посмотрел, бегло, но тем не менее, — рассказал Путин.



В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.

Никита Егоров