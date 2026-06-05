«Сергей Семенович, рядом с тобой»: Татарстан и Москва возглавили национальный рейтинг состояния инвестклимата

Республика до этого семь лет подряд удерживала второе место

Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Татарстан наравне с Москвой стал первым в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Впервые список возглавили два региона. Презентация результатов традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.



— Больше спасибо, Сергей Семенович [Собянин], рядом с тобой, — прокомментировал раис Татарстана Рустам Минниханов и отметил большую поддержку федерального центра. — Все эти рейтинги мы берем, хорошо анализируем и видим наши резервы. Большое спасибо Агентству стратегических инициатив за эту работу. Это большая кропотливая работа, и это для нас является таким стимулом, где нам надо поправить нашу ситуацию. Самое главное — все, что мы говорим, так просто за один день не получается. За последние годы мы создали уже три ОЭЗ, ТОР, 110 промышленных площадок. Когда все это организовано, все вопросы подключения, сопровождения решаются легче. Эти площадки дали продукции на 1,5 трлн рублей за прошлый год.

Он выразил надежду на продолжение федеральной поддержки: «Я к Решетникову обращаюсь. Он смотрит только на тех, кто сзади. А те, кто впереди, тоже нуждаются. У нас такие же люди живут».

Рейтинг был запущен нынешним министром обороны России Андреем Белоусовым в 2014 году. В этом году он сформирован по 88 показателям и 8 направлениям, опрошено более полумиллиона предпринимателей. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Татарстан в 2015–2017 годах был лидером, в 2018-м занял третью строчку, а в 2019–2025 годах, семь лет подряд, удерживал за собой первое место среди регионов России и второе место после Москвы. По данным АСИ, в этом году Татарстан показал темпы роста интегрального индекса, которые более чем втрое превысили среднероссийский показатель.



— Это закономерный результат системной работы с бизнесом под руководством Рустама Нургалиевича, общая победа Татарстана, — заявила Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

Общий объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года составил 42,6 трлн рублей, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. В лидерах — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, ХМАО и Татарстан. Также республика два года подряд занимает первое место по индексу поддержки МСБ.

Дарья Пинегина