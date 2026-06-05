Власти Казани компенсируют районам затраты на утилизацию снега — опубликовано постановление

Возмещению подлежат различные виды затрат: амортизация оборудования, оплата труда сотрудников, страховые взносы, расходы на электроэнергию, техническое обслуживание и т.д.

Фото: Динар Фатыхов

В Казани утвержден порядок предоставления субсидий на утилизацию снега методом плавления. Соответствующее постановление было подписано руководителем Исполнительного комитета города Рустемом Гафаровым.

Субсидии будут предоставляться администрациям Авиастроительного, Ново-Савиновского, Вахитовского, Приволжского, Кировского, Московского, Советского районов и Комитету внешнего благоустройства для возмещения затрат, связанных с приемкой и утилизацией снега на стационарных снегоплавильных пунктах города.

Возмещению подлежат различные виды затрат: амортизация оборудования, оплата труда сотрудников, страховые взносы, расходы на электроэнергию, техническое обслуживание, утилизацию отходов, горюче-смазочные материалы и общехозяйственные нужды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предоставление субсидий будет осуществляться два раза в год на основании подтверждающих документов. Размер выплат рассчитывается исходя из экономически обоснованных расходов за вычетом доходов от коммерческой деятельности. В случае выявления нарушений или недостоверности представленных данных полученные средства подлежат возврату в городской бюджет.

Наталья Жирнова