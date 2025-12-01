Повышение утильсбора, рассрочка по новым правилам, биометрия для иностранцев

Декабрьские изменения в законах и правилах, которые повлияют на жизнь бизнеса и граждан в России

В декабре в России вырастет ставка утилизационного сбора на импортные автомобили — повышение должно было произойти еще месяц назад, но получило отсрочку. На границах России начнется эксперимент по сбору биометрических данных иностранных граждан при въезде и выезде из страны. Потребительская рассрочка будет выдаваться по новым правилам. Об этих и других нововведениях под конец 2025 года — в материале «Реального времени».

Повышение утильсбора

С 1 декабря 2025 года утилизационный сбор для легковых автомобилей, ввозимых из-за границы, будет рассчитываться по-другому. Основное изменение связано с условиями предоставления льгот физлицам. По новым правилам размер утильсбора будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности. Базовая ставка останется прежней и составит 20 тысяч рублей. Сам же итоговый платеж будет рассчитываться путем умножения базовой ставки на коэффициент, который соответствует лошадиным силам и литражу автомобиля. Ввозить по льготной ставке теперь можно будет только машины с двигателем меньше трех литров и мощностью до 160 л. с. Для электрокаров верхняя планка еще ниже — 80 л. с. Для более мощных машин придется платить сбор по коммерческим ставкам, а это значительно больше прежнего.

Если не уплатить утильсбор, Госавтоинспекция не зарегистрирует ввезенную машину. За период неуплаты будут начисляться пени. Если не закрыть долг в течение 20 дней, таможенная служба будет взыскивать утильсбор через суд. А с 1 января 2026 года утилизационный сбор повысят на 25% в рамках ежегодной индексации.

Использование общедомового имущества будут контролировать строже

С декабря также вступают в силу законодательные изменения, непосредственно затрагивающие жителей многоквартирных домов. Согласно новым правилам, любые работы, которые повлияют на внешний облик фасадов (установка кондиционеров, антенн, козырьков и других элементов), надо будет согласовывать с собственниками дома. При этом сама процедура станет строже, решение должны принять не менее 50% жителей.

То же самое касается коммерческого использования общедомового имущества (подвалов, чердаков, фасадов для размещения рекламных конструкций). Чтобы заключить договор, необходимо будет заручиться поддержкой не менее двух третей голосов всех собственников.

Кроме того, появляется персональная ответственность за ущерб общему имуществу. В случае если действия какого-либо собственника привели к расходам на содержание или восстановление общих зон, финансовая нагрузка ляжет на плечи этого конкретного человека. То есть ситуаций, когда убытки одного жителя приходится покрывать всем домом, возникать не должно.

Еще одно изменение связано с управляющими компаниями. Теперь договор с ними можно будет расторгнуть только после истечения одного года, не раньше. Это значит, что, даже если жильцы не удовлетворены работой организации, сменить ее быстро не получится и, возможно, потребуется обращение в суд.

Кредитный рейтинг банков

При распределении государственных ресурсов банкам будут учитывать их кредитный рейтинг. Он не должен быть ниже установленного минимального уровня по национальной шкале. Речь идет о шкале «Национальных кредитных рейтингов» и «Национального рейтингового агентства». То есть с декабря крупные государственные контракты смогут получить только финансовые организации, сумевшие подтвердить свою надежность и стабильное финансовое положение. Предполагается, что это поможет снизить риски на инвестиционном рынке и обеспечит прозрачность работы банков. Новое правило вводится с целью повышения устойчивости финансовой системы.

Потребительская рассрочка по новым правилам

В России с 1 декабря 2025 года потребительскую рассрочку будут предоставлять по новому порядку. Теперь максимальный период составит шесть месяцев, который с декабря 2027 года сократится до четырех месяцев. Кроме того, будут введены ограничения на штрафы за просрочку, они не смогут превышать 20% годовых от суммы долга. Операторам рассрочек запретят взимать комиссии или устанавливать дополнительные переплаты за услугу.

Значимое изменение заключается в том, что теперь продавцам будет запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты — в рассрочку или сразу.

Кроме того, вводится новое понятие — оператор сервиса рассрочки, которым может стать микрофинансовая организация, банк или любое хозяйственное общество. Главное условие — капитал не менее 5 млн рублей и включение в специальный реестр, который будет вести ЦБ РФ.

Должников защитят от коллекторов

С декабря задолжавшие граждане будут иметь возможность напрямую подавать жалобы в Федеральную службу судебных приставов в случае, если коллекторы нарушают правила взаимодействия по телефону. Сообщить об этом можно будет через портал «Госуслуги». По закону коллекторские службы имеют право производить не более одного звонка в сутки, не более двух в неделю и не более восьми в месяц. Для проверки подлинности жалоб судебные приставы будут запрашивать сведения у мобильных операторов о фактическом количестве звонков.

У иностранцев начнут собирать биометрию

На пограничных пунктах России пройдет эксперимент по сбору биометрических данных иностранных граждан, фотографий и отпечатков пальцев, при въезде и выезде из страны. Впоследствии данные будут использоваться для того, чтобы сформировать цифровой профиль. Проверка не коснется граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников международных организаций и членов их семей. Те иностранные граждане, которые обладают правом безвизового въезда в Россию, смогут и дальше совершать многократные поездки в рамках установленных сроков, также и после того, как предоставят биометрические данные. Эксперимент начнется 1 декабря 2025 года и завершится 30 июня 2026 года.

Второй этап внедрения цифровых паспортов

С 29 декабря 2025 года в России начнется второй этап внедрения цифрового паспорта. Для этого на портале «Госуслуги» запущен сервис «ГосДоки». Он позволит упростить предъявление паспорта в различных ситуациях. В ближайшее время станет доступна опция генерации QR-кода, который можно будет использовать вместо документа, подтверждающего личность. QR-код будут принимать только в тех компаниях и учреждениях, которые официально интегрированы с системой. Список этих мест постоянно растет. Предъявлять свой цифровой документ будет возможно в кино, музеях, офисных центрах; в магазинах при покупке товаров 18+; при отправке или получении посылок. С конца декабря граждане смогут использовать документ для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях, однако для этого необходимо пройти очную идентификацию. В дальнейшем планируется распространить эту практику на МФЦ, салоны связи, частные медицинские учреждения и гостиницы. Стоит отметить, что пока цифровой паспорт не заменяет бумажный.

Льготы для участников долевого строительства сохранят

До конца декабря 2025 года участникам долевого строительства сохранят право на отсрочку исполнения требований по судебным документам. Речь идет о неустойке, пенях, штрафах и других санкциях, предъявленных застройщикам. Для того чтобы получить отсрочку, необходимо подать ходатайство, и суд будет обязан продлить срок исполнения обязательств до 31 декабря текущего года. Однако с 1 января 2026 года все споры и взыскания за нарушения застройщиками условий договоров долевого участия будут рассматриваться судами в обычном режиме.

Водительские права скоро будет невозможно продлевать автоматически

До конца декабря 2025 года водители транспортных средств все еще смогут воспользоваться продлением действия водительских прав на три года в автоматическом режиме без посещения ГИБДД и предоставления документов. Однако при условии, что их срок истекает в текущем году. С января 2026 года эта мера утрачивает свою силу. То есть если срок действия водительского удостоверения заканчивается 31 декабря 2025 года, то механизм автоматического продления сработает, а начиная с января 2026 года, чтобы заменить права, нужно будет пройти обязательную медицинскую комиссию и оплатить государственную пошлину.