«Главное — не обелить экономику и малый бизнес до дыр»

Монолог главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина на ПМЭФ-2026 против налогового давления на бизнес

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказался на тему «обеления экономики» в стране. Выступая на сессии «Налоговая система: внутренние ориентиры и международное сотрудничество» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он призвал бороться с дроблением бизнеса, которое делается с целью ухода от налогов.

— Действительно, что касается дробления с целью уклонения от налогов, с этим надо бороться, безусловно. Но очень важно, чтобы не обелить экономику и малый бизнес до дыр. Поэтому мы сейчас выступаем, и наши предложения вряд ли будут приняты, за то, чтобы планку выручки по упрощенке с НДС не снижать с 20 млн рублей до 15 и 10, а оставить на сумме в 20 млн. Боритесь пока с дроблением, которое явно было, — сказал Шохин.

«Friendly-подход» не только для иностранцев

Глава РСПП предложил применить в адрес российских бизнесменов «friendly-подход», который применяется в отношении иностранных инвесторов. Шохин вспомнил фразу философа Фридриха Ницше «все, что нас не убивает, делает сильнее», заметив, что бизнес в России до сих пор жив, несмотря на все попытки государства его дожать.

— Здесь часто упоминали friendly-атмосферу, дружественные отношения и так далее. Но почему надо только к иностранным инвесторам дружественные отношения формировать? Сформируйте дружеские отношения к российскому предпринимателю тоже! Сейчас мы говорим о том, что бизнес выжил. В последнее время часто вспоминаю Ницше, цитату «все, что нас не убивает, делает сильнее». Российский бизнес все сильнее и сильнее становится, невзирая на все попытки его дожать, — заявил Шохин.

Глава РСПП считает важным работать над увеличением налоговой базы. Добиться этого можно, по его мнению, заранее обсуждая налоговые инновации с бизнесом.

В сентябре налоговая нагрузка еще вырастет?

При этом глава РСПП вспомнил слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который объявил успешной для бюджета налоговую реформу по НДС. В частности, руководитель Минфина заявил: «Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули».

В связи с этим Шохин предупредил представителей бизнеса, что в сентябре стоит ожидать дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.

— Это мы говорили Минфину и правительству: ребята, вы перегнули палку с порогами НДС для малого бизнеса и «обелением экономики». А Силуанов что сказал? «Налоги-то растут, нас пугали тем, что налоговые поступления снизятся, а мы палку не перегнули». Что это означает? Будут гнуть дальше эту палку? Поэтому, вполне возможно, что в сентябре вместе с бюджетом появятся предложения о новых налогах, акцизах и так далее, — раскритиковал Шохин главу Минфина Силуанова.



В конце своего монолога президент РСПП обратился с просьбой использовать в отношении российского бизнеса не только палку, но и пряник.

— Хотелось бы, чтобы не только смотрели — перегнули или не перегнули палку, а кроме палки еще какие-то инструменты использовали. Пряник, например, — закончил свое выступление Шохин.

Зульфат Шафигуллин