В первые дни лета более 500 детей из Татарстана уехали на Черноморское побережье

Особое внимание уделяется безопасности детей в таких поездках

Фото: Арсений Фавстрицкий

В этом летнем сезоне первый поезд отправил более 500 детей на отдых на Черноморское побережье. Для этих перевозок организовано девять специальных поездов по маршруту Казань — Анапа — Казань, сообщила пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Поезд состоит из вагонов, построенных в последние годы. Они оснащены экологичными туалетами, кондиционерами, розетками для подзарядки гаджетов и снабжены питьевой водой. В состав также включен вагон-ресторан для организации питания детей, отметил заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов.

Особое внимание уделяется безопасности детей в таких поездках, добавил начальник Горьковского филиала Федеральной пассажирской компании Андрей Нагишев.

По словам Нагишева, в пути за ребятами следят педагоги, медицинские работники и подготовленные сотрудники поездных бригад, а также осуществляется постоянный диспетчерский контроль за движением поезда.

В этом году с вокзалов и станций Горьковской железной дороги планируется перевезти более 34 тысяч детей, из которых около 14 тысяч — в специализированных «детских» поездах.

Ранее сообщалось, что РЖД запустит оплату проезда по лицу и с помощью цифрового рубля.

Никита Егоров