В Татарстане трудоустроено более 70% ветеранов СВО

Также ветеранам и их детям в республике предлагают льготные условия для обучения

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 72% участников спецоперации, вернувшихся с фронта, смогли устроиться на работу. Об этом в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» сообщила Гузель Удачина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ.

Она отметила, что ветеранам СВО и их детям предлагают льготные условия для обучения по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. Перед каждой приемной кампанией ветеранов информируют о таких возможностях, и на данный момент более 100 человек уже воспользовались этими инициативами и продолжают получать высшее образование.

Кроме того, фонд поддерживает тех ветеранов, которые хотят открыть свой бизнес, и организует школы предпринимательства. Удачина рассказала, что 10% бывших участников СВО заняты в предпринимательской сфере, многие из них добились значительных успехов. Также более 30 экс-бойцов заключили социальные контракты, а 17 ветеранов получили льготные кредиты на суммы до 5 миллионов рублей.

Отдельно спикер упомянула о предоставлении репетиторских услуг для детей погибших военнослужащих, чтобы помочь подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Этот проект успешно функционирует третий год. Также организуются туристические маршруты для семей, потерявших близких.

Участие ветеранов в медиапроектах также играет важную роль. По словам Удачиной, публичные выступления и интервью свидетельствуют о положительной динамике в улучшении их психоэмоционального состояния.

Бывшие участники спецоперации активно участвуют в кадровой программе «Батырлар. Герои Татарстана», инициированной раисом республики Рустамом Миннихановым. В этом проекте участвуют 45 ветеранов, многие из которых уже начали реализовывать свои идеи, некоторые заняли посты в органах власти.

Гузель Удачина подчеркнула, что ветераны отзываются о программе положительно, выражая сожаление о ее завершении во время защиты своих проектов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выросла численность трудовых мигрантов.

Никита Егоров