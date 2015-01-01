Великие воины Татарии. Цикл исторических материалов
В новой серии материалов «Реальное время» рассказывает о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Мы хотим показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Мы рассказываем о предках, а наши потомки будут рассказывать о вас — будущих настоящих героях Татарстана! Военная служба — дело настоящих мужчин. Сегодня время объединиться вместе против врага. Подпишите контракт и оставьте свой след в мировой истории.
- Великие воины Татарии: Берке, борец за Веру Военачальник, первый мусульманин на ханском троне, создатель независимого Улуса Джучи, часть 6-я
- Великие воины Татарии: Шэлунь, первый каган тюркского мира Он назначал начальниками простых воинов, проявлявших храбрость. Часть 4-я
- Великие воины Татарии: Аттила, бич Божий Главная угроза Восточной Римской империи. Часть 2-я