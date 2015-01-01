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Великие воины Татарии. Цикл исторических материалов

Сюжет 6 материалов
Великие воины Татарии. Цикл исторических материалов
Фото: realnoevremya.ru

В новой серии материалов «Реальное время» рассказывает о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Мы хотим показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Мы рассказываем о предках, а наши потомки будут рассказывать о вас — будущих настоящих героях Татарстана! Военная служба — дело настоящих мужчин. Сегодня время объединиться вместе против врага. Подпишите контракт и оставьте свой след в мировой истории.

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