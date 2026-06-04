Трансфер Даку в «Локомотив»: что для этого должно сложиться и как быть «Рубину»?

У «железнодорожников» в случае ухода Батракова будут деньги на албанца. Но готовы ли казанцы расстаться со своей главной звездой?

Фото: Динар Фатыхов

По данным инсайдера Ивана Карпова, при определенных обстоятельствах «Рубин» этим летом может расстаться со своей главной звездой — Мирлиндом Даку. Основным претендентом на нападающего является «Локомотив». Стоит ли казанцам отдавать форварда, если поступит выгодное предложение, — в материале «Реального времени».

Условия, при которых Даку может оказаться в «Локомотиве»

Чемпионат России по футболу завершился буквально две недели назад, но времени на длительный отдых у команд РПЛ нет. Уже в конце июня клубы начнут готовиться к новому сезону и проводить первые товарищеские игры. А что касается трансферных кампаний, то они у большинства коллективов лиги давно начались. Летняя пауза в РПЛ заметно короче зимней, поэтому времени на раскачку нет. К началу июня новостные ленты различных СМИ пестрят громкими новостями и слухами о потенциальных переходах тех или иных игроков российского чемпионата.

На днях авторитетный инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» всерьез рассчитывает усилиться этим летом главной звездой «Рубина» — албанским нападающим Мирлиндом Даку. Правда, для этого должны сложиться несколько пазлов.

Первый — трансфер в ПСЖ (приблизительно за 25 млн евро) полузащитника Алексея Батракова. Вероятность этого события довольна велика, ведь, как передают несколько источников, сделка между французским грандом и «железнодорожниками» завершена на 95%. Сорвать трансфер Батракова может только необъяснимый форс-мажор.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй пазл — обмен Данила Пруцева на Дмитрия Воробьева между «Спартаком» и «Локомотивом». Данную сделку тоже можно считать потенциально вероятной, ведь 26-летний полузащитник весьма неплохо выступил за «железнодорожников» в прошлом сезоне на правах аренды. Центральная ось «Локомотива» и так не могла похвастаться глубиной, а с уходом Батракова она окажется совсем поредевшей. Пруцев хорошо интегрировался в систему футбола Михаила Галактионова и был незаменимой единицей в стартовом составе москвичей.

Насколько интересен Пруцев «Локомотиву», настолько же интересен Воробьев «Спартаку». 28-летний нападающий в минувшем сезоне стал вторым лучшим бомбардиром «железнодорожников» (после Батракова) с десятью голами и четырьмя результативными передачами. В последние несколько сезонов Воробьев — один из самых стабильных, если не самый стабильный российский нападающий. Поэтому внимание «Спартака» к нему не удивительно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем более что позиция классической «девятки» в стане «красно-белых» нуждается в усилении. Ни Манфред Угальде, ни Ливай Гарсия за прошедший чемпионат России не показали качественного выступления. Оба нападающих были футболистами настроения. Могли выдавать какие-то отдельные яркие матчи, но стабильным на дистанции не был ни один, ни второй. В связи с этим кандидатура Дмитрия Воробьева для «Спартака» очень симпатична.

Даку — лицо нынешнего «Рубина». Будет ли потеря албанца восполняемой для казанского клуба?

На часть из полученных денег за трансфер Батракова «Локомотив» собирается приобрести нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Албанский голеадор выступает в чемпионате России с 2023 года.

В свое время его практически за бесценок (1 млн евро) привез в столицу Татарстана экс-наставник казанцев Рашид Рахимов из Словении. С первых матчей за «Рубин» Даку показал, что по меркам чемпионата России он — нападающий экстра-класса. Форвард габаритен, техничен, так еще и при своем росте (192 см) обладает очень солидной скоростью. В системе футбола Рахимова Мирлинд Даку был важнейшим наконечником атак. Во многом именно через албанца строилась в принципе вся игра «Рубина».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В лице Даку казанцы обрели лицо в РПЛ. Нападающий стал узнаваем, а его выступления заставляли внимательно следить не только грандов нашего чемпионата, но и ряд европейских команд.

Под руководством Рашида Рахимова Мирлинд Даку добился значительного прогресса. Получил вызов в сборную Албании на Евро-2024, а буквально год назад чуть было не перешел в «Фиорентину». «Фиалки» имели предметный интерес к Даку, но отказались от покупки в последний момент.

Контракт албанского нападающего действуют до лета 2029 года. Это значит, что «Рубин» будет просить за Даку хорошие деньги, если кто-то выйдет на казанцев с предложением покупки форварда. Допускаем, что переговоры в столице Татарстана начнут вести минимум от суммы в 9-10 млн евро. Иначе равноценной замены Даку «Рубин» за меньшие деньги просто не купит.

Даку комфортно в «Рубине», да и Артига горит желанием дальше работать с нападающим

Важно еще добавить, что в следующем сезоне перед главным тренером клуба Франком Артигой будут поставлены амбициозные задачи. Скорее всего, казанцы могут замахнуться на попадание в топ-5 по итогам чемпионата. А для этой цели без забивного нападающего не обойтись. С этим мнением согласился в том числе эксперт «Реального времени», известный футбольный агент Алексей Сафонов.

— Стоит ли «Рубину» продавать Даку, если с предложением выйдет «Локомотив»? Тут, понимаешь, надо четко обозначить, какие задачи «Рубин» будет преследовать в следующем сезоне РПЛ. Если, условно, клуб хочет попасть в пятерку или тройку призеров, Мирлинда Даку продавать не стоит. Ведь все равно в «Рубине» не такая богатая линия нападающих. Продадут Даку, а играть кто будет? К тому же, продав его, например, за 10 млн евро, не факт, что «Рубин» сможет купить ему замену за такую сумму. Плюс Даку — адаптированный к российскому футболу и встроенный в командную игру, — подчеркнул Сафонов.

В минувшем сезоне РПЛ Мирлинд Даку снова стал самым результативным игроком в составе «Рубина». Албанец вполне мог перегнать в гонке бомбардиров Батракова и Кордобу, если бы не пропустил старт весенней части сезона из-за травмы. Но и без этого Даку наколотил в чемпионате десять мячей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отсутствие Даку Франк Артига, конечно, показал, что может обходиться без звездного, фактурного нападающего. Испанец мог поставить Назми Грипши на роль «ложной девятки» или выпустить, например, Жака Сиве. Без Даку «Рубин» побеждал «Локомотив» и «Краснодар» в марте. Тем не менее Артига неоднократно подчеркивал, насколько для него важен Даку и как ему радостно от того, что он имеет возможность работать с игроком такого уровня.

Из этого следует, что если «Рубин» и продаст Даку, то только очень выгодно для себя. Рисковать казанцам незачем и отдавать ключевого игрока одному из конкурентов по таблице — не имеет смысла. Да и самого Мирлинда в Казани все более чем устраивает.

Повторимся, в «Рубине» он — первый парень на деревне. На него ничего не давит в казанском клубе, и при Артиге он может прогрессировать еще. Даку не раз говорил, что мечтает о большой карьере в Европе. Что ж, пример Хвичи Кварацхелии в этом плане показателен. И для этого необязательно уходить в какой-то российский клуб побогаче.