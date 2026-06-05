«Галимов на своем месте»: почему решение хоккеиста не ехать в НХЛ — верное. Разбираемся с Артемом Батраком

Беседуем с комментатором «Матч ТВ» о будущем главной звезды нынешнего «Ак Барса». Нужно ли ему продолжать выступать за казанский клуб после неоднозначного сезона?

Фото: Реальное время

По данным «Реального времени», 26-летний нападающий Артем Галимов близок к заключению долгосрочного контракта с «Ак Барсом». Значит ли это, что хоккеист окончательно отказался от поездки в НХЛ и настроился стать полноценным лидером казанского клуба в ближайших сезонах? В данных вопросах разбираемся вместе с комментатором «Матч ТВ», обладателем Кубка Харламова в составе МХК «Спартак» Артемом Батраком.

Галимов все-таки оказался заложником яркого сезона КХЛ — 2024/25

По окончании сезона КХЛ — 2024/25 сразу двое звездных воспитанников «Ак Барса» планировали уехать в Северную Америку. Илья Сафонов намеревался перейти в «Чикаго Блэкхокс», а Артем Галимов серьезно рассматривал командировку в «Анахайм». Правда, оба игрока в конечном итоге решили задержаться в казанском клубе еще на один сезон. Но свои планы о продолжении карьеры за океаном Сафонов и Галимов не свели на нет, а лишь отложили на, казалось бы, непродолжительный срок.

Для обоих хоккеистов позапрошлый сезон выдался добротным. Для Галимова он вообще был лучшим в карьере как по очкам в регулярном чемпионате (59), так и по показателю полезности (+31). Естественно, на фоне таких впечатляющих цифр «Анахайм» заинтересовался российским нападающим. Но с определенным уточнением.

«Дакс» признавали мастерство Артема, но гарантировать ему большое игровое время на льду и место в топ-6 основного состава не могли. Собственно, это и стало причиной того, что после ударного сезона в КХЛ Галимов не стал сразу бежать и паковать вещи в Северную Америку. Напротив, форвард четко обозначил, что за какими-то эфемерными перспективами ехать за океан он не намерен. Ролью чеккера в 3-4 звене он насытился по горло в «Ак Барсе» при Зинэтуле Билялетдинове. Больше подобный опыт ему повторять не хотелось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поэтому, дабы руководство «Анахайма» доходчиво убедилось в высоком классе Галимова как хоккеиста, предполагалось, что сезон в КХЛ — 2025/26 Артем проведет еще круче, чем предыдущий. На это надеялся и главный тренер Анвар Гатиятулин.

Однако прошедший регулярный 26-летний форвард отыграл заметно хуже. В 61-м матче Галимов набрал всего 33 (11+22) очка. А осенний кризис «Ак Барса» прямо коррелировался с личным игровым кризисом Артема. В стартовых 13 матчах регулярки форвард заработал лишь 4 (2+2) очка. Галимов тяжело вкатывался в сезон и по факту набрал хорошую форму лишь после Нового года.

Минувший плей-офф Галимов отыграл шикарно, но сезон по итогу получился слишком волнообразным для нападающего

Да, по минувшему плей-офф вопросов к Галимову никаких. Он стал лучшим снайпером «Ак Барса», забросив восемь шайб в 20 матчах. К тому же Артем с 15 очками оказался вторым лучшим бомбардиром команды после защитника Митчелла Миллера.

В плей-офф Галимов проявил себя как лидер. Но общее впечатление по сезону-2025/26 получилось неоднозначным. На фоне такого противоречивого перформанса думать о хороших перспективах в НХЛ как-то наивно. К концу мая этого года стало понятно, что, скорее всего, в июне Галимов будет разговаривать с «Ак Барсом» о новом долгосрочном контракте. И, вероятно, поездка в Северную Америку вновь отложится на неопределенный срок.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Впрочем, комментатор «Матч ТВ» Артем Батрак в беседе с корреспондентом «Реального времени» отметил, что крест на заокеанской карьере Артема Галимова ставить не стоит. Талантом нападающий не обделен, но ведь, помимо него, необходимы еще характер и трудолюбие, чтобы уехать в НХЛ.

— Перспективы уехать в НХЛ есть у любого мастеровитого хоккеиста. Артем очень талантливый, и часто так бывает, когда попадаешь в новую, более сильную среду, сам начинаешь прогрессировать. Но просто я не очень понимаю, насколько сам Артем готов к НХЛ. Повторюсь, перспективы у него есть. Но надо понимать, что это Артем Галимов, и тут необходимо брать в расчет всякие нюансы, — сказал Артем Батрак.

«В «Ак Барсе» Артем Галимов на своем месте»

В отличие от Артема Галимова, Илья Сафонов шанса проявить себя в «Ванкувер Кэнакс» дождался путем изнурительной работы, пахоты и благодаря своей универсальности. Габаритный форвард не стесняется черновой работы и игры в примитивный хоккей. Поэтому, вероятно, «Кэнакс» и произвели обмен правами с «Чикаго» летом прошлого года.

Галимов в прошедшем сезоне КХЛ тоже наглядно показал, насколько он может быть исполнительным и разносторонним хоккеистом. Артем выходил в большинстве, меньшинстве команды, а в плей-офф проявил себя даже в качестве игрока, умеющего залезать под кожу. Но, как бы то ни было, Галимов — это все равно более тонкий хоккеист по стилю, нежели Сафонов. Поэтому его не мотивирует поездка в НХЛ просто, что называется, для галочки. Он хочет сразу получить ведущую роль в новой команде, быть одной из главных звезд клуба, в определенном смысле — «франчайз-плеером» (игроком франшизы).

В «Ак Барсе» ему эти привилегии дают с удовольствием. За последние годы Галимов действительно стал центральным лицом казанского клуба. Его джерси, мерч продаются с большим успехом. А дерзкий характер хоккеиста привлекает женскую аудиторию, которая, может быть, и не болела бы вообще за «Ак Барс», если бы в нем не играл Артем Галимов.

— В «Ак Барсе» Артем на своем месте. Он знает, что от него ждут. Все вокруг знают, что ждать от него. И я думаю, в Казани у него есть все условия для прогресса. Артем может стать лучше, осознаннее, сильнее. Поэтому решение остаться в КХЛ, в Казани, для Артема Галимова — абсолютно верное, — считает наш эксперт Артем Батрак.

Может ли Галимов в ближайшем будущем стать тем игроком, кто будет вести за собой «Ак Барс»?

На недавней итоговой большой пресс-конференции генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин дал понять, что клуб собирается предложить Артему Галимову долгосрочное соглашение. Согласно информации «Реального времени», это будет трехлетний контракт с заметным повышением зарплаты. По соглашению в сезоне-2024/25 нападающий, напомним, зарабатывал приблизительно 35-37 млн рублей в год.

Долгосрочный контракт на солидных финансовых условиях будет априори требовать от Артема Галимова стабильного удержания бремени лидера. Всю свою взрослую карьеру нападающий проводит в системе «Ак Барса», а на момент окончания соглашения форварду будет уже 29 лет. То есть к этому времени Галимов может смело претендовать даже на роль капитана в казанской команде. Как из-за возраста, так и за выслугу лет. Уже сейчас в активе Артема к 26 годам два финала Кубка Гагарина вместе с «Ак Барсом».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другой вопрос, хочет ли сам Галимов быть лидером казанцев в широком смысле этого слова. Станет ли он тем игроком, кто будет вести команду за собой, толкать громкие речи в раздевалке, являться примером для подрастающего поколения хоккеистов?

Потенциально Артем Галимов и вправду может стать одним из выдающихся игроков «Ак Барса» в истории клуба. Но для столь высокого статуса ему нужно будет еще очень много поработать над собой — как в плане игровых, так и человеческих качеств.

— Может ли стать Галимов полноценным лидером «Ак Барса» в будущем? Тут надо понимать, что мы вкладываем в слово «лидер». Для меня оно глобально. Лидером может быть тот, кто больше всех забивает или отдает. Или, например, капитан команды, тот, кто заводит раздевалку, ведет за собой партнеров. И вот если мы берем понятие лидера в таком смысле, еще раз подчеркну — глобальном, то, на мой взгляд, Артем Галимов им быть не может. По своему характеру Артем — несколько другой человек просто. Он может больше всех забить, может быть лучшим бомбардиром своей команды в сезоне. А вот может ли он вести за собой команду? Это то, к чему, я думаю, ему стоит стремиться. Безусловно, это большая работа над собой, потому что придется менять характер, — подытожил разговор с корреспондентом «Реального времени» Артем Батрак.