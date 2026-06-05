Песков: президент готовит ключевое выступление о развитии страны на ПМЭФ-2026

На ней он планирует представить свое видение развития страны, включая экономику, социальную сферу и ключевые вызовы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии «VK Видео» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказал об итогах первого дня работы главы государства.

По его словам, одним из ключевых событий стало начало строительства атомной электростанции в Узбекистане, где уже залит первый бетон в фундамент будущего объекта. Песков отметил, что проект реализуется при участии России и находится на стадии активного запуска.

В настоящее время, как отметил пресс-секретарь, президент готовится к пленарной сессии. На ней он планирует представить свое видение развития страны, включая экономику, социальную сферу и ключевые вызовы, стоящие перед Россией.

Наталья Жирнова