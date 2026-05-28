УНИКС обыграл «Зенит» в седьмом матче и вышел в финал Единой лиги ВТБ

В Казани завершилась полуфинальная серия плей-офф: УНИКС одержал победу над «Зенитом» в решающем седьмом матче со счётом 64:55. Самыми результативными в составе казанцев стали Маркус Бингэм (11 очков и 12 подборов), а также Алексей Швед и Пэрис Ли, набравшие по 11 очков. В финале УНИКС встретится с московским ЦСКА. Первый матч серии пройдёт 2 июня в столице.
