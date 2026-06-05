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Путин сообщил о 30%-ном росте зарплат в российской экономике за пять лет

17:10, 05.06.2026

Ожидаемый уровень инфляции в стране к концу года — 5,2%, отметил президент России

Владимир Путин сообщил о росте на 30% уровня заработной платы в российской экономике за последние пять лет. Также президент озвучил прогнозные данные по инфляции на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением эффективности труда и результатами инженерии. Президент призвал вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики.

По словам Путина, инфляционные показатели к концу года ожидаются на уровне 5,2%.

Зульфат Шафигуллин

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