Сон Венесуэлы: как Мигель Бонфуа написал венесуэльскую сагу XXI века

Семейная мифология и история страны в романе «Сон ягуара»

Фото: Реальное время

Мигель Бонфуа уже много лет строит литературную территорию между Францией и Латинской Америкой. Роман «Сон ягуара» продолжает линию, которую писатель наметил еще в ранних книгах: семейная хроника у него всегда оказывается способом рассказать историю целой страны. Новый роман принес Бонфуа сразу две крупные французские литературные награды 2024 года — Гран-при Французской академии и премию Femina. Во время вручения последней писатель сказал, что его родной язык не французский, а испанский. «Сон ягуара» написан по-французски, но обращается к памяти Венесуэлы, к ее семейным преданиям, политическим потрясениям и местным мифам. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как Бонфуа переплетает личное, историческое, политическое и магическое.

Семейная география Мигеля Бонфуа

Мигель Бонфуа родился в Париже в 1986 году, его отец — чилийский писатель, а мать — венесуэльский дипломат. Мигель вырос между Венесуэлой, Португалией и Францией, учился во французских лицеях за рубежом, а позже изучал литературу в Сорбонне. В одном из интервью Бонфуа рассказал, что отец привил ему любовь к литературе как к ремеслу, а мать — интерес к поэзии и другим искусствам. По его словам, отец научил его видеть структуру романа, а мать обращала внимание на музыку фразы и поэтическое звучание текста.

А еще он вырос в семье эмигрантов и изгнанников и поэтому никогда не воспринимал национальные границы как нечто определяющее человеческую идентичность. Тема перемещения между странами и культурами проходит через все книги Бонфуа. В романе «Путешествие Октавио» он обратился к Венесуэле, в «Черном сахаре» вновь вернулся к карибскому миру, в «Наследии» рассказал историю семьи отца и его жизни между Францией и Чили, а в «Изобретателе» обратился к исторической фигуре Огюстена Мушо.

Критики называют его наследником традиций магического реализма. Однако Бонфуа интересует не столько чудесное само по себе, сколько то, как семейная память превращает реальные события в легенду. В этом смысле «Сон ягуара» выглядит продолжением всей его предыдущей работы. Это история семьи его матери, в которой писатель вновь возвращается на венесуэльскую землю, чтобы рассказать жизнь как сон наяву. При этом новый роман вырос из вполне конкретной семейной истории. Бонфуа говорил:

— Это абсолютно семейная история. Антонио Борхас Ромеро — мой дед.

Писатель сохранил реальные имена героев и опирался не только на семейные рассказы, но и на автобиографию деда, газетные публикации и архивные документы. Он подчеркивал, что Немая Тереса, которая вырастила осиротевшего Антонио, действительно существовала, а сама история его деда хорошо задокументирована. Из судьбы одной семьи Бонфуа выстроил повествование о нескольких поколениях, которые проходят через нефтяной бум, политические конфликты и социальные перемены Венесуэлы.

Нефть, диктатуры и медицина

Перед тем как в романе начинают действовать его главные герои, на сцену выходит сам Маракайбо. Этот город на берегу одноименного озера Бонфуа превращает почти в самостоятельного персонажа. Именно здесь в начале XX века открыли крупнейшие нефтяные месторождения Венесуэлы. Первую скважину пробурили в 1917 году, а масштабная добыча началась в 1922-м. Уже к концу 1920-х нефть стала главным экспортным товаром страны, а район озера вырос до центра национальной экономики. История героев Бонфуа развивается одновременно с историей страны, которую нефтяной бум стремительно выводит из аграрной эпохи в индустриальную.

Город рос так быстро, что менял не только экономику, но и образ жизни. Маракайбо считали экономическим центром западной Венесуэлы и даже называли «первым городом» страны благодаря раннему внедрению современных городских служб. Озеро Маракайбо давало стране нефть, обеспечивало судоходство и связывало регион с Карибским морем. Население озерного района увеличивалось вместе с притоком рабочих и переселенцев. Бонфуа показывает историю Венесуэлы через судьбу семьи из Маракайбо, города, который оказался в самом центре нефтяной трансформации страны.

Но вместе с модернизацией в жизнь героев постоянно вторгается политика. Венесуэла XX века пережила череду авторитарных режимов, переворотов и кризисов. После прихода к власти Хуана Висенте Гомеса в 1908 году страна почти три десятилетия жила под жестким контролем военной диктатуры. Именно в этот период нефтяные доходы начали менять экономику страны, хотя большая часть населения оставалась бедной.

Позже Венесуэла пережила еще один период военного правления, связанный с режимом Маркоса Переса Хименеса. В романе этот диктатор появляется не только как историческая фигура. Бонфуа пишет, что в момент, когда диктатор бежал из страны и находился в воздухе на борту самолета, Ана Мария рожала дочь Венесуэлу, а на улицах уже звучали крики: «Вива Венесуэла!»

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После свержения Переса Хименеса в 1958 году страна перешла к демократическому устройству, однако политическая нестабильность никуда не исчезла. Экономические кризисы, массовые протесты конца 1980-х, попытки переворотов 1992 года и приход к власти Уго Чавеса в 1998-м стали частью национальной истории. Бонфуа постоянно напоминает, что судьбы его героев разворачиваются внутри большого исторического процесса.

Особое место в этой истории занимает Ана Мария. Она первая женщина-врач своего региона и один из символов социальных перемен. Этот сюжет тоже опирается на реальные процессы, которые происходили в Венесуэле в первой половине XX века. Женщины постепенно получали доступ к медицинскому образованию и профессиональной карьере, хотя сталкивались с серьезными ограничениями. Так, Лия Имбер стала первой женщиной-врачом страны в 1936 году, Сара Бендаан получила степень доктора медицинских наук в 1939-м. При этом многие выпускницы медицинских факультетов еще не обладали избирательными правами. Ана Мария в романе ведет борьбу за права женщин и становится фигурой модернизации общества.

Сам роман строится как история нескольких поколений одной семьи. Немая нищенка Тереса находит подкидыша Антонио на ступенях церкви в Маракайбо. Антонио проходит путь от бедности до признанного хирурга. Ана Мария становится врачом и его спутницей. Их дочь получает имя Венесуэла, а затем ее сын Кристобаль собирает семейную историю воедино. Книга разделена на части, названные именами героев: Антонио, Ана Мария, Венесуэла и Кристобаль. Каждое поколение отражает новый этап истории страны, а семейная сага постепенно превращается в рассказ о Венесуэле XX века.

Венесуэла как семейная легенда

Судьба Антонио Борхаса Ромеро начинается на ступенях церкви в Маракайбо, где Немая Тереса находит брошенного младенца и забирает его к себе. Антонио проходит путь от бедности до славы хирурга, участвует в общественной жизни страны, помогает создавать университет, а его дочь получает имя Венесуэла в день падения диктатуры в 1958 году. Так семейная сага трансформируется в национальный эпос. Этот принцип сближает роман с книгами «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Дом духов» Исабель Альенде, где история семьи также позволяет увидеть историю страны через судьбы отдельных людей.

Реальность в романе постоянно выходит за собственные границы. По страницам проходят пингвин, который доплыл от полярных вод до тропиков, призрак с глухим пещерным хрипом, гигантский ребенок, колдун, сводящий людей с ума, и загадочный ягуар, рожденный домашней кошкой. Бонфуа сгибает реальность ради вымысла. Однако роман не копирует модель Маркеса. Чудесное здесь остается частью повседневной жизни, но автор строит повествование более компактно и держит сюжет в жестких рамках семейной истории. Этот подход ближе не столько к традиции Маркеса, сколько к наследию Алехо Карпентьера, для которого чудесное рождалось из самой латиноамериканской действительности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За семейными легендами стоит другой вопрос: кто сохранит память обо всех этих людях. В последнем поколении эту задачу принимает на себя Кристобаль — литературный двойник самого Бонфуа. Именно он собирает истории предков и создает из них книгу. Его путь начинается с чтения. «Романы — остров, окруженный сушей», — размышляет герой, находя в литературе убежище от хаоса и способ упорядочить прошлое. Память здесь продолжает жить только тогда, когда превращается в рассказ.

Поэтому движение между странами для романа так же важно, как и движение между поколениями. Венесуэла мечтает о Париже и покидает родину, затем ее сын Кристобаль растет уже между европейской и латиноамериканской культурами. В повествовании постоянно возникают Венесуэла и Франция — страны, которые определили биографию и самого автора. Однако роман не рассматривает эмиграцию как разрыв. Напротив, Кристобаль возвращается к семейной истории именно благодаря жизни вдали от нее. Расстояние усиливает связь с родиной, а не уничтожает ее.

Все эти линии сходятся в образе ягуара. Народная легенда утверждает, что в каждом кошачьем помете рождается один ягуар, которого мать отгоняет от остальных, чтобы он не погубил своих братьев и сестер. Эта история определяет судьбу Антонио, Аны Марии, Венесуэлы и Кристобаля — людей, которые выходят за пределы обстоятельств и выбирают собственный путь.

При этом символика распространяется далеко за рамки семейной метафоры. В доколумбовых культурах Мезоамерики ягуар олицетворял власть, силу и способность переходить между мирами живых и мертвых. Майя связывали его с подземным миром, предками и памятью, а многие народы считали ягуара проводником между различными измерениями бытия. Сон ягуара в романе можно рассматривать как пространство коллективной памяти, где встречаются история страны и голоса ушедших поколений.

Поэтика памяти

На третий день своей жизни Антонио Борхас Ромеро был оставлен на ступеньках церкви на улице, которая сегодня носит его имя.

Первое предложение романа задает масштаб повествования. Несколько строк охватывают путь человека от рождения до наследия, а затем открывают историю четырех поколений одной семьи. Бонфуа строит прозу на плотной системе образов. Он насыщает текст природными мотивами, соединяет реальность с мифом и постоянно обращается к зрительным деталям. Корабли, джунгли, тропические птицы, морские просторы, гигантские насекомые и экзотические животные формируют особый ритм повествования. Писатель объяснял, что считает язык своей главной территорией и стремится соединить французский и испанский в едином синтезе, чтобы придать французской речи «тропическую окраску» и скрыть все швы этого соединения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За этой образностью скрывается строгая композиция. Роман охватывает почти столетие, но сохраняет сравнительно небольшой объем — почти 260 страниц. Бонфуа постоянно сокращает дистанцию между событиями. Он быстро перемещает героев через десятилетия, использует предвосхищения и возвращения в прошлое. Правда, стремительное движение сюжета не всегда оставляет место для психологической глубины.

Тем не менее «Сон ягуара» объединяет несколько уровней повествования в единое целое. Роман можно читать как семейную хронику, как историю Венесуэлы, как книгу о памяти и как литературное наследие семьи Бонфуа. «Сон ягуара» придает прошлому новый смысл и связывает разрозненные поколения в единую историю.

Издательство: NoAge

Перевод с французского: Нина Хотинская

Количество страниц: 256

Год: 2026

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».