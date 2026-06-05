Доля рубля в экспортных операциях РФ достигла 65%

Президент Владимир Путин заявил, что страны в своих взаиморасчетах все чаще используют национальные валюты

Доля рубля в экспортных операциях России достигла 65%. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что страны во взаиморасчетах все чаще используют национальные валюты.



— Россия в своих торговых отношениях с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%. Это почти две трети, — заявил Путин.

По его словам, внутренний товарооборот между странами БРИКС уже превышает один триллион долларов в год.

Зульфат Шафигуллин