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Доля рубля в экспортных операциях РФ достигла 65%

17:01, 05.06.2026

Президент Владимир Путин заявил, что страны в своих взаиморасчетах все чаще используют национальные валюты

Доля рубля в экспортных операциях РФ достигла 65%
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Доля рубля в экспортных операциях России достигла 65%. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что страны во взаиморасчетах все чаще используют национальные валюты.

— Россия в своих торговых отношениях с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%. Это почти две трети, — заявил Путин.

По его словам, внутренний товарооборот между странами БРИКС уже превышает один триллион долларов в год.

Зульфат Шафигуллин

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